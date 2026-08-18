Um pote de água, um abrigo para os dias frios, alimentação e cuidado. O que hoje muitas vezes depende da iniciativa de moradores ganhou espaço em uma política pública de Jundiaí. A Lei nº 10.587/2026, de autoria do vereador João Victor (PL), criou o Selo “Condomínio Amigo dos Animais”, que poderá ser concedido a condomínios que prestarem auxílio a animais comunitários.
Aguardando regulamentação, a proposta busca organizar uma situação que ainda gera dúvidas e conflitos entre moradores, síndicos e administradoras, ou seja, como cuidar de cães e gatos que circulam ou permanecem nas áreas comuns, mas sem tutor definido. Pela lei, entre as ações previstas estão alimentação, abrigo, identificação, higienização e cuidados necessários à preservação da saúde. O selo terá validade de um ano e poderá ser renovado mediante comprovação das ações.
Para Cláudia Trevisan, protetora e especialista em Direito Animal, muitas vezes existem moradores dispostos a cuidar dos animais, mas a falta de regras claras acaba gerando conflitos. “Sempre tem pessoas que estão dispostas, pessoas que gostam, que estão abertas a alimentar, castrar, cuidar, porém, na maioria dos casos, a dificuldade enfrentada é com a aceitação de vizinhos e da diretoria ou associação do condomínio.”
Ela defende que a solução não seja simplesmente retirar os animais, mas organizar o cuidado, principalmente com castração, alimentação, água e abrigo. “Castração é a solução para que esses animais não continuem se procriando e tendo mais e mais animais nas ruas.”
Tudo no papel
A iniciativa, porém, ainda não começou. Segundo a Prefeitura, o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) trabalha na regulamentação da lei, que vai definir os critérios e procedimentos para a concessão do selo. Ainda não há previsão para inscrições.
Para José Marcos, diretor-executivo de uma administradora de condomínios, a presença de animais comunitários ainda é pouco frequente. Quando um animal sem tutor aparece, a orientação costuma ser buscar órgãos públicos ou entidades de proteção animal. “Além dos gastos diretamente relacionados ao animal, como alimentação e eventuais cuidados veterinários, existe um custo que nem sempre é financeiro, mas que pode ser bastante significativo para a administração: a necessidade de tempo, acompanhamento e definição de responsabilidades.”
Para ele, a certificação pode ajudar a organizar essas iniciativas, desde que estabeleça regras claras sobre higiene, segurança e os responsáveis pelo cuidado. “É importante que o condomínio avalie não apenas os investimentos necessários, mas também quem ficará responsável pelo acompanhamento.”
Para César Picolo, vice-presidente de Administração Condominial da Proempi, a iniciativa pode aproximar proteção animal e boa convivência nos condomínios, desde que considere questões de segurança, higiene e responsabilidade. “O Selo é uma iniciativa nobre da Prefeitura, pois joga luz sobre a posse responsável e a empatia. Ele tem um potencial enorme para incentivar campanhas de conscientização, feiras de adoção e a criação de regimentos internos mais inclusivos.”
Picolo ressalta, porém, que os condomínios precisam de segurança jurídica para aderir à proposta. “Para que o Selo estimule o acolhimento de animais comunitários pelo condomínio, ele precisa vir acompanhado de diretrizes jurídicas e suporte técnico do município.”
O desafio agora
A nova lei cria uma oportunidade para Jundiaí deixar iniciativas isoladas para trás e avançar para um cuidado mais organizado com os animais comunitários. Mas, para isso, o selo precisa representar ações reais e não apenas uma certificação na entrada do condomínio. Para Claudia, fiscalização e educação serão fundamentais. “Se não tiver fiscalização, não vai adiantar, e vai ser só mais uma lei só de papel.”
A expectativa, agora, é que a regulamentação transforme o selo em um instrumento capaz de aproximar proteção animal, responsabilidade e convivência, beneficiando tanto os animais quanto os moradores.