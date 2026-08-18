Um pote de água, um abrigo para os dias frios, alimentação e cuidado. O que hoje muitas vezes depende da iniciativa de moradores ganhou espaço em uma política pública de Jundiaí. A Lei nº 10.587/2026, de autoria do vereador João Victor (PL), criou o Selo “Condomínio Amigo dos Animais”, que poderá ser concedido a condomínios que prestarem auxílio a animais comunitários.

Aguardando regulamentação, a proposta busca organizar uma situação que ainda gera dúvidas e conflitos entre moradores, síndicos e administradoras, ou seja, como cuidar de cães e gatos que circulam ou permanecem nas áreas comuns, mas sem tutor definido. Pela lei, entre as ações previstas estão alimentação, abrigo, identificação, higienização e cuidados necessários à preservação da saúde. O selo terá validade de um ano e poderá ser renovado mediante comprovação das ações.

Para Cláudia Trevisan, protetora e especialista em Direito Animal, muitas vezes existem moradores dispostos a cuidar dos animais, mas a falta de regras claras acaba gerando conflitos. “Sempre tem pessoas que estão dispostas, pessoas que gostam, que estão abertas a alimentar, castrar, cuidar, porém, na maioria dos casos, a dificuldade enfrentada é com a aceitação de vizinhos e da diretoria ou associação do condomínio.”