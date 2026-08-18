O Estado de São Paulo já contabiliza 23 casos confirmados de sarampo, e o cenário coloca a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) em alerta para a importância da vacinação. Nenhum município da região registra caso confirmado da doença até o momento, mas os números de cobertura preocupam: em Jundiaí, 77,90% das crianças de um ano receberam a segunda dose da tríplice viral em 2026, enquanto em Várzea Paulista o índice é ainda menor, de 69,84%. A meta de cobertura é de 95%.
Em Jundiaí, a primeira dose também está abaixo do percentual recomendado. A cobertura caiu de 95,23% em 2025 para 87,81% em 2026. Na segunda dose, a redução foi de 86,78% para 77,90% no período. Os dados foram informados pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde.
O cenário ocorre em meio ao aumento de casos no Estado. Dos 23 confirmados, 20 estão na Capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a maioria dos pacientes não tinha histórico de vacinação ou estava com o esquema incompleto.
Em visita a Jundiaí no sábado (15), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou a importância de manter a vacinação em dia diante do avanço do sarampo no Estado e lembrou que o Brasil recuperou, em 2024, o certificado de país livre da doença, perdido após o surto de 2019, quando São Paulo chegou a registrar cerca de 20 mil casos. “Queremos continuar sendo um país livre do sarampo, mas para isso temos que estar com todo o alerta da nossa população, sempre vacinando, atender à convocação do SUS”, disse o ministro.
RMJ reforça imunização
Sem casos confirmados na região, os municípios da RMJ focam em ações de vacinação e atualização das cadernetas. Entre as medidas estão os “Dias D de Imunização”, campanhas de multivacinação, busca ativa de pessoas com doses atrasadas e orientações nas unidades de saúde.
Em Várzea Paulista, a Prefeitura fará um Dia D de Vacinação no sábado (22), das 8h às 16h nas UBSs. O município registrou um caso suspeito de sarampo em fevereiro, descartado após exame negativo. Na cobertura da tríplice viral, a primeira dose avançou de 93,78% em 2025 para 96,30% em 2026, superando a meta de 95%. Já a segunda dose caiu de 75,20% para 69,84%. Diante do índice abaixo do recomendado, as equipes realizam busca ativa de pessoas com esquema incompleto e reforçam as orientações para atualização da caderneta.
Em Cabreúva, o Dia D de Multivacinação também será realizado em 22 de agosto, com oferta das vacinas disponíveis na rede municipal, incluindo a tríplice viral. Jarinu iniciou a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, enquanto Louveira reforçou a vacinação contra o sarampo e mantém a tríplice viral disponível nas seis unidades de saúde. Em Itupeva, a orientação é seguir o calendário nacional de vacinação e aproveitar as campanhas de atualização da caderneta.
Vacina continua sendo a principal proteção
O sarampo é uma doença viral altamente transmissível, espalhada principalmente por meio de secreções respiratórias. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus antes mesmo de saber que está doente. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola e é a principal forma de prevenção.
O esquema de rotina para crianças prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. A situação de adolescentes e adultos depende da idade e do histórico de vacinação. A recomendação é que a população procure uma unidade de saúde para conferir a caderneta, especialmente quem não sabe se recebeu as doses necessárias.