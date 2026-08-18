O Estado de São Paulo já contabiliza 23 casos confirmados de sarampo, e o cenário coloca a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) em alerta para a importância da vacinação. Nenhum município da região registra caso confirmado da doença até o momento, mas os números de cobertura preocupam: em Jundiaí, 77,90% das crianças de um ano receberam a segunda dose da tríplice viral em 2026, enquanto em Várzea Paulista o índice é ainda menor, de 69,84%. A meta de cobertura é de 95%.

Em Jundiaí, a primeira dose também está abaixo do percentual recomendado. A cobertura caiu de 95,23% em 2025 para 87,81% em 2026. Na segunda dose, a redução foi de 86,78% para 77,90% no período. Os dados foram informados pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde.

O cenário ocorre em meio ao aumento de casos no Estado. Dos 23 confirmados, 20 estão na Capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a maioria dos pacientes não tinha histórico de vacinação ou estava com o esquema incompleto.