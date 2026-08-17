Um ano após o lançamento do Projeto Origem – A Biblioteca das Coisas, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) desenvolvida por meio do programa Escola da Gente, Jundiaí celebra os resultados de uma proposta que vem transformando materiais descartados em oportunidades de aprendizagem, investigação e criação para crianças e educadores da rede municipal.

Criado em agosto de 2025, o Projeto Origem tem como proposta aproximar escolas, empresas e indústrias para dar novo significado a materiais que perderam sua função original nos processos produtivos. Ao chegarem às unidades escolares, esses materiais passam a integrar investigações, brincadeiras, experiências e projetos pedagógicos desenvolvidos pelas crianças e educadores.