17 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VOLUNTARIADO

Hospital São Vicente abre processo seletivo para voluntários

Por Redação | Hospital São Vicente
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / HSV
Voluntários dedicam tempo e carinho ao Hospital São Vicente
Voluntários dedicam tempo e carinho ao Hospital São Vicente

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do Programa de Voluntariado, uma oportunidade para pessoas que desejam dedicar parte do seu tempo ao cuidado e ao acolhimento de pacientes e familiares.

A iniciativa é voltada para pessoas com 25 anos ou mais que acreditam na solidariedade como ferramenta de transformação. Mais do que doar algumas horas da semana, os voluntários contribuem para tornar a jornada de quem passa pelo hospital mais leve, acolhedora e humana.

A atuação é voluntária, sem remuneração, e acontece em diferentes áreas da instituição, de acordo com o perfil e a disponibilidade de cada participante. A dedicação varia de duas a quatro horas semanais, em dias e horários previamente definidos.

O processo seletivo começa com o preenchimento de um formulário de inscrição. Depois dessa etapa, os candidatos serão convidados para uma reunião presencial, onde conhecerão mais sobre o Programa de Voluntariado, as atividades desenvolvidas, as possibilidades de atuação e o processo de integração.

Para o Hospital São Vicente, ser voluntário é fazer parte de uma rede de pessoas que compartilham empatia, generosidade e compromisso com o próximo. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário disponível em: https://bit.ly/voluntarios-hsv-2026

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários