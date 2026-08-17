O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do Programa de Voluntariado, uma oportunidade para pessoas que desejam dedicar parte do seu tempo ao cuidado e ao acolhimento de pacientes e familiares.
A iniciativa é voltada para pessoas com 25 anos ou mais que acreditam na solidariedade como ferramenta de transformação. Mais do que doar algumas horas da semana, os voluntários contribuem para tornar a jornada de quem passa pelo hospital mais leve, acolhedora e humana.
A atuação é voluntária, sem remuneração, e acontece em diferentes áreas da instituição, de acordo com o perfil e a disponibilidade de cada participante. A dedicação varia de duas a quatro horas semanais, em dias e horários previamente definidos.
O processo seletivo começa com o preenchimento de um formulário de inscrição. Depois dessa etapa, os candidatos serão convidados para uma reunião presencial, onde conhecerão mais sobre o Programa de Voluntariado, as atividades desenvolvidas, as possibilidades de atuação e o processo de integração.
Para o Hospital São Vicente, ser voluntário é fazer parte de uma rede de pessoas que compartilham empatia, generosidade e compromisso com o próximo. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário disponível em: https://bit.ly/voluntarios-hsv-2026