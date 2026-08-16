Jundiaí deve ter uma semana de sol e temperaturas elevadas, com mínimas de 13°C e máximas que podem chegar a 28°C entre segunda-feira (17) e sexta-feira (21), segundo dados do Climatempo. A previsão indica manhãs mais amenas e tardes quentes nos próximos dias.

Na segunda-feira (17), a cidade deve ter tempo ensolarado, com temperaturas variando entre a mínima e a máxima previstas. A previsão de tempo firme continua nos dias seguintes, com as temperaturas subindo durante as tardes.

Na quarta (19) e na quinta-feira (20), o calor deve ficar mais intenso. A umidade do ar também merece atenção, já que os períodos mais quentes do dia podem registrar índices mais baixos.