Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil após ser encontrado com 69,1 quilos de maconha armazenados em uma chácara, em Campinas. A apreensão aconteceu na quinta-feira (13), durante uma investigação sobre o armazenamento de mercadorias de origem ilícita.
Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam uma denúncia sobre o imóvel e foram até o local para verificar a informação. Com auxílio de um drone, os policiais encontraram caixas e embalagens espalhadas pela propriedade e decidiram entrar no terreno.
Durante a abordagem, o suspeito indicou aos policiais que guardava drogas em um dos cômodos. No local, foram encontrados 63 tijolos de maconha, embalados em plástico. De acordo com os investigadores, o homem afirmou informalmente que comercializava a droga e já havia vendido parte do material.
O suspeito estava acompanhado de dois enteados, de 10 e 8 anos. Segundo o registro policial, as crianças disseram que sabiam do armazenamento e da venda das drogas. Elas foram deixadas sob os cuidados de uma familiar.
O homem foi preso por tráfico de drogas. A Polícia Civil também apontou suspeita de corrupção de menores, já que o crime teria ocorrido na presença das crianças. A quantidade de entorpecentes ainda motivou um pedido de conversão da prisão em flagrante para preventiva.
A droga foi encaminhada para perícia. O suspeito permaneceu preso e foi encaminhado para uma unidade de detenção em Campinas, ficando à disposição da Justiça.