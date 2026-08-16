Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil após ser encontrado com 69,1 quilos de maconha armazenados em uma chácara, em Campinas. A apreensão aconteceu na quinta-feira (13), durante uma investigação sobre o armazenamento de mercadorias de origem ilícita.

Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam uma denúncia sobre o imóvel e foram até o local para verificar a informação. Com auxílio de um drone, os policiais encontraram caixas e embalagens espalhadas pela propriedade e decidiram entrar no terreno.

Durante a abordagem, o suspeito indicou aos policiais que guardava drogas em um dos cômodos. No local, foram encontrados 63 tijolos de maconha, embalados em plástico. De acordo com os investigadores, o homem afirmou informalmente que comercializava a droga e já havia vendido parte do material.