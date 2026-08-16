A evasão escolar não começa no dia em que o aluno deixa de aparecer na sala de aula. Antes do abandono, geralmente vêm as faltas repetidas, os atrasos, a queda no rendimento e, pouco a pouco, o afastamento da rotina escolar. Em Jundiaí, dados do IPS Brasil referentes a 2025 apontam 4,48% de evasão no Ensino Médio, enquanto a taxa de abandono é de 1,42%. No Ensino Fundamental, o abandono aparece em 0,17%.
Enquanto o abandono está relacionado à interrupção da frequência durante o período letivo, a evasão representa um afastamento mais prolongado, quando o estudante não retorna à escola. Na cidade, a Prefeitura mantém um Projeto de Combate ao Absenteísmo Escolar, voltado à identificação e ao acompanhamento de estudantes com excesso de faltas. A iniciativa foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como uma boa prática e reúne escola, família e rede de proteção para tentar evitar o abandono.
Na sala de aula, porém, o efeito das faltas aparece antes de qualquer estatística. Para o professor Samuel Nogueira, de uma escola de Ensino Fundamental de Jundiaí, uma ausência isolada normalmente pode ser recuperada. O problema começa quando as faltas se acumulam. “O acúmulo de faltas já demonstra uma grande defasagem, porque o aluno perde conceitos importantes para compreender os conteúdos seguintes. Quando volta, muitas vezes já não entende o que está sendo ensinado, porque perdeu etapas importantes do aprendizado.”
Além do conteúdo, o estudante também perde parte da própria rotina escolar, ficando de fora de avaliações, trabalhos e atividades que ajudam na construção dos vínculos com a turma. Os motivos são variados, incluindo problemas familiares, saúde e falta de interesse. Entre adolescentes, porém, o trabalho aparece como um fator importante. Segundo o professor, muitos estudantes conciliam a escola com jornadas 6x1, chegando ao dia seguinte cansados ou priorizando o trabalho por causa da renda. “O retorno do trabalho é mais imediato, que é o salário, do que o aprendizado na escola. A prioridade acaba mudando.”
A psicopedagoga Caroline de Fátima Oliveira Correia diz que a infrequência é resultado de diferentes fatores, como questões socioeconômicas, dificuldades de aprendizagem, violência, bullying, problemas de transporte e a falta de identificação com o ambiente escolar. “A infrequência pode acarretar diversos impactos negativos para o desenvolvimento acadêmico, emocional e social, como redução do desempenho escolar, dificuldade em acompanhar o ritmo da turma e perda de conteúdos fundamentais. No aspecto emocional, pode gerar baixa autoestima, desmotivação, insegurança e até isolamento.”
Sinais de alerta
Faltas e atrasos frequentes, queda nas notas, pouca participação, apatia, desinteresse, mudanças de humor e isolamento podem indicar que o estudante está se afastando da escola. Na rotina escolar, a frequência pode ser um dos primeiros sinais de que algo não vai bem. O professor afirma que é comum perceber o afastamento durante a chamada. “É comum perguntar para os colegas se aconteceu alguma coisa, porque o aluno anda sumido”, relata.
Para Caroline, a resposta precisa começar cedo e ser individualizada. “Não existe uma ‘receita pronta’ para lidar com a infrequência, pois cada situação possui características e causas próprias.” Escola e família precisam entender o motivo das faltas e construir, juntas, estratégias para recuperar a participação do estudante.
Quando a falta chega à rede de proteção
A legislação determina frequência mínima de 75% da carga horária para aprovação, ou seja, o estudante não pode ultrapassar 25% de faltas. Quando há reiteração de faltas injustificadas e os recursos da escola são esgotados, o caso pode ser comunicado ao Conselho Tutelar, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Em Jundiaí, o acompanhamento começa antes disso. O município mantém ações de Busca Ativa Escolar e combate ao absenteísmo, com o objetivo de identificar estudantes com frequência irregular e entender os motivos que estão afastando crianças e adolescentes das aulas.