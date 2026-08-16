A evasão escolar não começa no dia em que o aluno deixa de aparecer na sala de aula. Antes do abandono, geralmente vêm as faltas repetidas, os atrasos, a queda no rendimento e, pouco a pouco, o afastamento da rotina escolar. Em Jundiaí, dados do IPS Brasil referentes a 2025 apontam 4,48% de evasão no Ensino Médio, enquanto a taxa de abandono é de 1,42%. No Ensino Fundamental, o abandono aparece em 0,17%.

Enquanto o abandono está relacionado à interrupção da frequência durante o período letivo, a evasão representa um afastamento mais prolongado, quando o estudante não retorna à escola. Na cidade, a Prefeitura mantém um Projeto de Combate ao Absenteísmo Escolar, voltado à identificação e ao acompanhamento de estudantes com excesso de faltas. A iniciativa foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como uma boa prática e reúne escola, família e rede de proteção para tentar evitar o abandono.

Na sala de aula, porém, o efeito das faltas aparece antes de qualquer estatística. Para o professor Samuel Nogueira, de uma escola de Ensino Fundamental de Jundiaí, uma ausência isolada normalmente pode ser recuperada. O problema começa quando as faltas se acumulam. “O acúmulo de faltas já demonstra uma grande defasagem, porque o aluno perde conceitos importantes para compreender os conteúdos seguintes. Quando volta, muitas vezes já não entende o que está sendo ensinado, porque perdeu etapas importantes do aprendizado.”