Por meio do programa Escola da Gente, principal diretriz da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Jundiaí, o município vem investindo na ampliação da rede, na criação de novas vagas, na construção e reforma de unidades escolares e na modernização dos espaços destinados aos estudantes. As ações buscam acompanhar o crescimento da cidade e oferecer melhores condições para que crianças e profissionais possam aprender, ensinar e se desenvolver.
Na Vila Esperança, uma das entregas mais recentes foi a ampliação da Emeb Amélia Lima Lopes, entregue em 1º de agosto. O novo espaço foi planejado para ampliar o atendimento às crianças e oferecer mais conforto e estrutura para a rotina escolar, com berçário, salas de atividades, pátio coberto, cozinha, copa, lavanderia, depósitos, sanitários e vestiários. A unidade também foi preparada para garantir acessibilidade, com rampa e sanitários adaptados, além de playground e solário, criando ambientes adequados para diferentes momentos da rotina e favorecendo o cuidado, a convivência e o desenvolvimento infantil.
Outra obra em andamento é a construção da nova Emeb Helena Galimberti, no Cidade Nova, que irá ampliar a oferta de vagas para a Educação Infantil. A unidade contará com salas para Infantil I (0 a 3 anos) e Infantil II (4 e 5 anos), berçários, lactário, sala de amamentação, refeitório, sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PcD), solário, playground, pátio coberto, jardim e área para carga e descarga. Atualmente, a obra avança com serviços de infraestrutura, impermeabilização, instalação das redes de esgoto e execução das estruturas dos blocos que formarão a escola.
Juntas, as duas unidades irão criar 446 novas vagas para a Educação Infantil, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e acompanhando o crescimento da cidade.
Cuidado permanente com as escolas
Além da construção de novas unidades, a prefeitura mantém o programa Quem Ama Cuida – Minha Escola, desenvolvido pela SME em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), que realiza serviços contínuos de manutenção, pintura, pequenos reparos, adequações estruturais e melhorias nas áreas internas e externas das escolas. As ações são intensificadas durante os períodos de férias escolares, garantindo ambientes cada vez mais seguros, confortáveis e adequados para estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar.
Novos espaços para aprender e conviver
Os investimentos em infraestrutura também incluem a ampliação dos espaços destinados às atividades esportivas e de convivência. Em 2025, foram entregues quatro novas quadras poliesportivas cobertas nas Emebs localizadas nos bairros Vila Nambi, Morada das Vinhas, Ponte São João e Jundiaí Mirim, ampliando as possibilidades para a prática esportiva, atividades pedagógicas e integração da comunidade escolar.