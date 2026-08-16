16 de agosto de 2026
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OBRAS E MELHORIAS

Escola da Gente amplia investimentos em infraestrutura escolar

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Há obras de ampliação e de novas edificações, além de reformas de escolas municipais na cidade, para atender melhor as mudanças populacionais
Há obras de ampliação e de novas edificações, além de reformas de escolas municipais na cidade, para atender melhor as mudanças populacionais

Por meio do programa Escola da Gente, principal diretriz da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Jundiaí, o município vem investindo na ampliação da rede, na criação de novas vagas, na construção e reforma de unidades escolares e na modernização dos espaços destinados aos estudantes. As ações buscam acompanhar o crescimento da cidade e oferecer melhores condições para que crianças e profissionais possam aprender, ensinar e se desenvolver.

Na Vila Esperança, uma das entregas mais recentes foi a ampliação da Emeb Amélia Lima Lopes, entregue em 1º de agosto. O novo espaço foi planejado para ampliar o atendimento às crianças e oferecer mais conforto e estrutura para a rotina escolar, com berçário, salas de atividades, pátio coberto, cozinha, copa, lavanderia, depósitos, sanitários e vestiários. A unidade também foi preparada para garantir acessibilidade, com rampa e sanitários adaptados, além de playground e solário, criando ambientes adequados para diferentes momentos da rotina e favorecendo o cuidado, a convivência e o desenvolvimento infantil.

Outra obra em andamento é a construção da nova Emeb Helena Galimberti, no Cidade Nova, que irá ampliar a oferta de vagas para a Educação Infantil. A unidade contará com salas para Infantil I (0 a 3 anos) e Infantil II (4 e 5 anos), berçários, lactário, sala de amamentação, refeitório, sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PcD), solário, playground, pátio coberto, jardim e área para carga e descarga. Atualmente, a obra avança com serviços de infraestrutura, impermeabilização, instalação das redes de esgoto e execução das estruturas dos blocos que formarão a escola.

Juntas, as duas unidades irão criar 446 novas vagas para a Educação Infantil, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e acompanhando o crescimento da cidade.

Cuidado permanente com as escolas

Além da construção de novas unidades, a prefeitura mantém o programa Quem Ama Cuida – Minha Escola, desenvolvido pela SME em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), que realiza serviços contínuos de manutenção, pintura, pequenos reparos, adequações estruturais e melhorias nas áreas internas e externas das escolas. As ações são intensificadas durante os períodos de férias escolares, garantindo ambientes cada vez mais seguros, confortáveis e adequados para estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar. 

Novos espaços para aprender e conviver

Os investimentos em infraestrutura também incluem a ampliação dos espaços destinados às atividades esportivas e de convivência. Em 2025, foram entregues quatro novas quadras poliesportivas cobertas nas Emebs localizadas nos bairros Vila Nambi, Morada das Vinhas, Ponte São João e Jundiaí Mirim, ampliando as possibilidades para a prática esportiva, atividades pedagógicas e integração da comunidade escolar.

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