Por meio do programa Escola da Gente, principal diretriz da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Jundiaí, o município vem investindo na ampliação da rede, na criação de novas vagas, na construção e reforma de unidades escolares e na modernização dos espaços destinados aos estudantes. As ações buscam acompanhar o crescimento da cidade e oferecer melhores condições para que crianças e profissionais possam aprender, ensinar e se desenvolver.

Na Vila Esperança, uma das entregas mais recentes foi a ampliação da Emeb Amélia Lima Lopes, entregue em 1º de agosto. O novo espaço foi planejado para ampliar o atendimento às crianças e oferecer mais conforto e estrutura para a rotina escolar, com berçário, salas de atividades, pátio coberto, cozinha, copa, lavanderia, depósitos, sanitários e vestiários. A unidade também foi preparada para garantir acessibilidade, com rampa e sanitários adaptados, além de playground e solário, criando ambientes adequados para diferentes momentos da rotina e favorecendo o cuidado, a convivência e o desenvolvimento infantil.