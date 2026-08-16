O Prefeitura na Área já tem data marcada para voltar a atender os moradores de Jundiaí. No dia 29 de agosto, das 9h às 15h, a prefeitura estará na Emeb Deodato Janski, na rua Idalina Gonçalves Dias, 1080, no Jardim Tarumã, com mais de 40 serviços gratuitos e atendimentos de diferentes áreas da Administração Municipal.
A proposta do programa é levar a prefeitura para mais perto da população, facilitando o acesso a serviços, orientações e informações diretamente nos bairros. Nesta edição, os moradores poderão encontrar atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, emprego, empreendedorismo, educação, assistência social, habitação, mobilidade, defesa do consumidor, proteção animal, esporte, lazer, entre outras.
Na área da saúde, haverá imunização, conforme a disponibilidade de imunobiológicos, enquanto a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) participa com os projetos Sorrisoterapia e Sírius. Já a DAE oferecerá serviços como revisão de fatura, segunda via de contas, atualização cadastral, renegociação de débitos e orientações sobre Tarifa Social, além de assuntos relacionados às ligações de água e esgoto.
Quem busca oportunidades de trabalho ou quer empreender também encontrará atendimento. A área de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia terá serviços de empregabilidade, abertura e formalização de empresas e atendimento ao MEI, enquanto o Sebrae participa com o Sebrae Aqui, em parceria com o Jundiaí Empreendedora.
Para quem precisa resolver questões de documentação e cidadania, serão oferecidas orientações sobre RG, certidões, Defensoria Pública, Jovem Aprendiz, exame de DNA e título de eleitor. Também haverá serviços do Procon, com orientação a consumidores e fornecedores, registro de atendimentos e reclamações e recebimento de denúncias.
A programação também inclui serviços de Assistência e Desenvolvimento Social, como atualização do Cadastro Único; atendimento de Habitação Social, com orientações sobre regularização fundiária e atualização cadastral; e serviços relacionados aos contratos da CDHU.
Na área de Finanças, os moradores poderão receber orientações sobre licenciamento de atividades, parcelamento de dívidas de IPTU, ISS, taxas e multas, ISS Semestral, Alvará e IPTU. A ação também terá serviços relacionados à mobilidade, como orientações e atendimentos sobre Bilhete Único Comum, Estudante, Sênior e Especial.
O bem-estar animal também estará presente, com serviços do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), incluindo microchipagem, orientações e emissão do RG Animal (SinPatinhas) e agendamento de castração e doação. Para quem gosta de atividades físicas, haverá oficinas de jogos e brincadeiras, além de avaliação de composição corporal e capacidade física.
A programação inclui ainda atividades culturais, como pintura facial e o espaço de exposição de livros do projeto Leitura da Gente, além de ações de beleza, como tranças, unha, sobrancelha e maquiagem, além de corte de cabelo masculino, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade. A Defesa Civil também estará no local com orientações preventivas e materiais sobre situações como chuvas intensas, frio e calor extremos e estiagem.
Para alguns atendimentos, é necessário levar documentos específicos. A relação completa dos serviços, documentos necessários e orientações para cada atendimento pode ser consultada na página oficial do Prefeitura na Área, neste link.
Serviço
Data: 29 de agosto (sábado)
Horário: das 9h às 15h
Local: Emeb Deodato Janski – rua Idalina Gonçalves Dias, 1080 – Jardim Tarumã