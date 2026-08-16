O Prefeitura na Área já tem data marcada para voltar a atender os moradores de Jundiaí. No dia 29 de agosto, das 9h às 15h, a prefeitura estará na Emeb Deodato Janski, na rua Idalina Gonçalves Dias, 1080, no Jardim Tarumã, com mais de 40 serviços gratuitos e atendimentos de diferentes áreas da Administração Municipal.

A proposta do programa é levar a prefeitura para mais perto da população, facilitando o acesso a serviços, orientações e informações diretamente nos bairros. Nesta edição, os moradores poderão encontrar atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, emprego, empreendedorismo, educação, assistência social, habitação, mobilidade, defesa do consumidor, proteção animal, esporte, lazer, entre outras.

Na área da saúde, haverá imunização, conforme a disponibilidade de imunobiológicos, enquanto a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) participa com os projetos Sorrisoterapia e Sírius. Já a DAE oferecerá serviços como revisão de fatura, segunda via de contas, atualização cadastral, renegociação de débitos e orientações sobre Tarifa Social, além de assuntos relacionados às ligações de água e esgoto.