Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada deste sábado (15) na Vila Mafalda, em Jundiaí, por policiais da 1ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). A equipe policial foi acionada e, no endereço, recebeu o relato da vítima, que disse que o companheiro ficou com ciúme e a agrediu.

A mulher diz que passou o dia com o companheiro, mas recebeu um convite para sair com uma amiga, o que teria despertado ciúme no homem, que passou a agredi-la, tentando tomar seu celular. A briga aconteceu em um posto de combustíveis e o homem exigiu que a companheira saísse de seu veículo, para que ela tivesse dificuldade para voltar para casa, em Franco da Rocha.

No local, enquanto a equipe ouvia a moça, um veículo se aproximou. A mulher disse que seria o carro de seu companheiro e, neste momento, o homem voltou na contramão da via. A equipes da polícia foram atrás do homem e conseguiram fazer a abordagem no Jardim do Lago.