17 de agosto de 2026
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FOI PRESO

Homem agride a companheira alegando ciúme e, bêbado, tenta fugir

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ao ser interceptado pela polícia, os agentes perceberam que o homem tinha sinais de embriaguez e o veículo estava irregular
Ao ser interceptado pela polícia, os agentes perceberam que o homem tinha sinais de embriaguez e o veículo estava irregular

Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada deste sábado (15) na Vila Mafalda, em Jundiaí, por policiais da 1ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). A equipe policial foi acionada e, no endereço, recebeu o relato da vítima, que disse que o companheiro ficou com ciúme e a agrediu.

A mulher diz que passou o dia com o companheiro, mas recebeu um convite para sair com uma amiga, o que teria despertado ciúme no homem, que passou a agredi-la, tentando tomar seu celular. A briga aconteceu em um posto de combustíveis e o homem exigiu que a companheira saísse de seu veículo, para que ela tivesse dificuldade para voltar para casa, em Franco da Rocha.

No local, enquanto a equipe ouvia a moça, um veículo se aproximou. A mulher disse que seria o carro de seu companheiro e, neste momento, o homem voltou na contramão da via. A equipes da polícia foram atrás do homem e conseguiram fazer a abordagem no Jardim do Lago.

O condutor, suspeito de agressão, apresentava também sinais de embriaguez. Com isso, o homem recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça. Além de ter recusado o teste do etilômetro (bafômetro), o homem teve o veículo guinchado, pois estava com licenciamento atrasado e em mau estado de conservação. No Plantão Policial, o delegado elaborou o Boletim de Ocorrência de violência doméstica.

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