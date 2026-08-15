O Time Jundiaí de Handebol Masculino Infantil (13 e 14 anos) ganhou esta semana um novo uniforme para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, que começará neste domingo (16) em Maceió-AL. A camisa da equipe estampará a marca da operadora de turismo BestBuy Travel, parceira da Prefeitura em projetos de incentivo ao esporte no município.

A apresentação dos uniformes ocorreu na sede da BestBuy, no Anhangabaú. O CEO da empresa, Victor van Oorschot, recebeu a visita do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e da secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de alguns atletas do Time Jundiaí e da coordenadora técnica da equipe, Valdirene Bitto, a Preta.

“Agradecemos à BestBuy pela parceria. Ela sempre abraça o nosso handebol e já tem o Selo Empresas, Escolas e Entidades Amigas do Esporte 2026”, disse o prefeito. “Nossos atletas participarão do Brasileiro depois de 26 anos. Somos muito gratos à operadora pelo apoio”, emendou a secretária Rita Orsi.