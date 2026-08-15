O Time Jundiaí de Handebol Masculino Infantil (13 e 14 anos) ganhou esta semana um novo uniforme para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, que começará neste domingo (16) em Maceió-AL. A camisa da equipe estampará a marca da operadora de turismo BestBuy Travel, parceira da Prefeitura em projetos de incentivo ao esporte no município.
A apresentação dos uniformes ocorreu na sede da BestBuy, no Anhangabaú. O CEO da empresa, Victor van Oorschot, recebeu a visita do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e da secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de alguns atletas do Time Jundiaí e da coordenadora técnica da equipe, Valdirene Bitto, a Preta.
“Agradecemos à BestBuy pela parceria. Ela sempre abraça o nosso handebol e já tem o Selo Empresas, Escolas e Entidades Amigas do Esporte 2026”, disse o prefeito. “Nossos atletas participarão do Brasileiro depois de 26 anos. Somos muito gratos à operadora pelo apoio”, emendou a secretária Rita Orsi.
Para Victor van Oorschot, o projeto de apoio da operadora de turismo ao esporte começou com um projeto pessoal. “Já joguei handebol e sei como o esporte pode transformar as pessoas. Estamos dando chances a estes jovens. Esporte é inclusão, qualidade de vida e uma grande ferramenta de transformação social. O resultado do jogo é consequência de um bom trabalho em equipe, algo fundamental também para a vida dos atletas fora das quadras”, completou o CEO.
Confiança
A coordenadora técnica do Time Jundiaí de Handebol Infantil, Valdirene Bitto, está confiante num bom desempenho de seus comandados no torneio de Maceió. O campeonato terá 16 equipes, de todas as regiões do Brasil, divididas em quatro chaves. “Teremos alguns adversários duros pela frente, que já conhecemos das disputas do Estadual, como o Pinheiros, São Bernardo e Hércules, de Guarulhos”, destacou Valdirene.
O jogador Rafael vive a expectativa da disputa do Brasileiro. “Quero que nosso grupo se destaque. Vamos tentar o título, mas sabemos da qualidade das outras equipes”, disse o artilheiro do Time Jundiaí na Copa Sudeste (81 gols), classificatória para o Brasileiro.