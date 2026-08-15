De Jundiaí para a faixa de Miss Jaguariúna 2026. A jundiaiense Gabrielly Vieira conquistou o título durante o Concurso Rainha Jaguariúna Rodeo Festival e passa agora a representar o município em eventos ligados ao concurso.
A vitória foi anunciada nas redes sociais e comemorada por Gabrielly, que agradeceu à família, aos amigos, aos seguidores e a todos que acompanharam sua trajetória. A nova Miss também afirmou receber o título com gratidão, humildade e responsabilidade.
Blogueira, modelo e influenciadora digital, Gabrielly mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre moda, beleza e lifestyle. Ela também aborda temas como maternidade, autoestima e empoderamento feminino.
A conquista marca um novo momento na trajetória da jundiaiense. Além da faixa e da coroa, o título amplia sua visibilidade e pode abrir espaço para novas oportunidades no universo da moda, da beleza e dos concursos de representação.
Nas redes sociais, a vitória foi celebrada por seguidores e amigos, que deixaram mensagens de parabéns. Agora, Gabrielly inicia a agenda como Miss Jaguariúna 2026 e passa a participar de compromissos e eventos relacionados ao título.