De Jundiaí para a faixa de Miss Jaguariúna 2026. A jundiaiense Gabrielly Vieira conquistou o título durante o Concurso Rainha Jaguariúna Rodeo Festival e passa agora a representar o município em eventos ligados ao concurso.

A vitória foi anunciada nas redes sociais e comemorada por Gabrielly, que agradeceu à família, aos amigos, aos seguidores e a todos que acompanharam sua trajetória. A nova Miss também afirmou receber o título com gratidão, humildade e responsabilidade.

Blogueira, modelo e influenciadora digital, Gabrielly mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre moda, beleza e lifestyle. Ela também aborda temas como maternidade, autoestima e empoderamento feminino.