A segunda fase da revitalização do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber, no Jardim Tulipas já começou e ocorre simultaneamente nas partes superior e inferior. Um dos principais destaques da ação realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), é a recuperação dos lagos que integram os 125 mil m² do parque.
O primeiro lago foi desassoreado e limpo, o local já começou a receber água e contará com uma comporta. Dessa forma, o espaço fica isolado e protegido de possíveis contaminantes que eventualmente possam chegar à rede de drenagem da região.
Lago inferior será o próximo a receber intervenção
Na sequência dos trabalhos, as equipes da Prefeitura de Jundiaí vão iniciar o desassoreamento e a limpeza completa do lago inferior.
Nova estrutura
O entorno dos lagos também começa a passar por revitalização, com a construção de quiosques, manutenção das quadras, reforma da ponte, da portaria e das áreas de passeio.
Já na área superior, com acesso pela Rua Adelino Martins, estão sendo construídos banheiros masculino, feminino e berçário, manutenção das pontes existentes, reforma geral na área de playground, novos quiosques com mesas, cadeiras e novas bases de concreto, novas lixeiras, novos bancos e pontos de hidratação.
A entrada principal ganhará um novo pergolado e gradis, com a retirada do antigo alambrado. Também estão previstas melhorias na quadra de areia, com a instalação de redes e pintura, além da recuperação dos passeios de concreto danificados e da pista de caminhada.
Para quem frequenta o parque diariamente, as mudanças já fazem diferença. “Está muito bom. Quanto mais espaços bonitos, limpos e preservados, mais a população ocupa o parque”, afirmou o aposentado José Spedito Pelegrini.
Morador do bairro e frequentador do local, o eletricista de manutenção Márcio Napolitano também aprova as melhorias. “Estamos vendo a manutenção do que já existe e novas instalações, como os quiosques, os bancos com mesa e as melhorias no outro lado do parque. Está ficando muito bonito”.
Serviço
Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber;
Rua Congani Bocalão, 34 – Jardim Tulipas;
Telefone: (11) 4581-6000;
Funcionamento: das 6h às 17h.