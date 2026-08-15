A segunda fase da revitalização do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber, no Jardim Tulipas já começou e ocorre simultaneamente nas partes superior e inferior. Um dos principais destaques da ação realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), é a recuperação dos lagos que integram os 125 mil m² do parque.

O primeiro lago foi desassoreado e limpo, o local já começou a receber água e contará com uma comporta. Dessa forma, o espaço fica isolado e protegido de possíveis contaminantes que eventualmente possam chegar à rede de drenagem da região.

Lago inferior será o próximo a receber intervenção

Na sequência dos trabalhos, as equipes da Prefeitura de Jundiaí vão iniciar o desassoreamento e a limpeza completa do lago inferior.