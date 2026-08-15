16 de agosto de 2026
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PELA ORDEM

Plano de governo

Por Da redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Plano de governo de Lula prevê retomada da assistência sindical em casos de demissão
Plano de governo de Lula prevê retomada da assistência sindical em casos de demissão

O plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê mudanças na legislação trabalhista para retomar a assistência sindical nas homologações de demissões. A participação dos sindicatos deixou de ser obrigatória após a reforma trabalhista de 2017. A proposta é uma antiga reivindicação das entidades sindicais e já existe um projeto em análise na Câmara dos Deputados, aprovado pela Comissão de Trabalho, mas ainda sem votação no plenário. O plano também defende o fortalecimento da negociação coletiva e a atualização do sistema sindical.

Projetos sociais

Dois projetos de relevância social foram aprovados em primeiro turno pela Câmara de Itatiba. O PL 88/2025, que cria o programa “Cuidando de Quem Cuida”, oferece suporte psicológico, social e educacional às mães que cuidam de filhos com deficiências, síndromes raras ou transtornos do neurodesenvolvimento. A proposta prevê grupos de apoio, atendimento psicológico prioritário, incentivo à geração de renda e campanhas de conscientização.

Também foi aprovado o PL 123/2025, que institui o programa “Adoção que Transforma”, destinado a incentivar a adoção responsável de cães e gatos e promover ações educativas sobre proteção e cuidados com os animais. As duas propostas retornam à pauta na próxima sessão para votação definitiva.

Pedido de presença

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o próximo esforço concentrado da Casa, previsto para a semana de 31 de agosto a 4 de setembro, será realizado presencialmente. A medida ocorre durante o período eleitoral e busca conciliar as atividades legislativas com a campanha. Alcolumbre determinou que os gabinetes sejam comunicados sobre a necessidade da presença dos parlamentares. Neste ano, dois terços das cadeiras do Senado estarão em disputa, com 54 vagas para senadores. De acordo com informações divulgadas pela Agência Senado, a primeira semana de esforço concentrado, entre 10 e 14 de agosto, ocorre em formato semipresencial.

Em defesa da aposentadoria especial

Trabalhadores defenderam, em debate na Câmara dos Deputados, a aprovação de projeto que altera as regras da aposentadoria especial para quem exerce atividades expostas a agentes nocivos. A proposta elimina a exigência de idade mínima e muda o cálculo do benefício. Durante a discussão, representantes dos trabalhadores argumentaram que as mudanças são necessárias para reconhecer os riscos enfrentados por profissionais submetidos a condições prejudiciais à saúde. Segundo divulgou a Agência Câmara, o texto ainda está em análise no Congresso.

CNH para jovens a partir dos 16 anos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) defendeu que jovens possam obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir dos 16 anos, caso seja eleito presidente. A declaração foi feita durante uma transmissão pelas redes sociais e está associada à proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Segundo o senador, a ampliação das responsabilidades legais dos adolescentes deveria vir acompanhada de novos direitos. A ideia faz parte de suas propostas para a campanha presidencial.

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