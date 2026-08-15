O plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê mudanças na legislação trabalhista para retomar a assistência sindical nas homologações de demissões. A participação dos sindicatos deixou de ser obrigatória após a reforma trabalhista de 2017. A proposta é uma antiga reivindicação das entidades sindicais e já existe um projeto em análise na Câmara dos Deputados, aprovado pela Comissão de Trabalho, mas ainda sem votação no plenário. O plano também defende o fortalecimento da negociação coletiva e a atualização do sistema sindical.

Projetos sociais

Dois projetos de relevância social foram aprovados em primeiro turno pela Câmara de Itatiba. O PL 88/2025, que cria o programa “Cuidando de Quem Cuida”, oferece suporte psicológico, social e educacional às mães que cuidam de filhos com deficiências, síndromes raras ou transtornos do neurodesenvolvimento. A proposta prevê grupos de apoio, atendimento psicológico prioritário, incentivo à geração de renda e campanhas de conscientização.