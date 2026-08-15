O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar nas Eleições 2026, segundo dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número considera o eleitorado habilitado para participar do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, quando os brasileiros escolherão presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.

Os dados do sistema de estatísticas eleitorais do TSE mostram também o avanço da identificação biométrica. Do total de eleitores aptos, 141.301.540 possuem biometria cadastrada, o equivalente a 89,01% do eleitorado nacional. Outros 17.443.923 eleitores, ou 10,99%, não possuem biometria registrada.

O número total representa crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de eleitores em relação às Eleições 2022, uma alta de 1,46%, conforme levantamento divulgado pelo próprio TSE.