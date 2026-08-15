O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar nas Eleições 2026, segundo dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número considera o eleitorado habilitado para participar do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, quando os brasileiros escolherão presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.
Os dados do sistema de estatísticas eleitorais do TSE mostram também o avanço da identificação biométrica. Do total de eleitores aptos, 141.301.540 possuem biometria cadastrada, o equivalente a 89,01% do eleitorado nacional. Outros 17.443.923 eleitores, ou 10,99%, não possuem biometria registrada.
O número total representa crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de eleitores em relação às Eleições 2022, uma alta de 1,46%, conforme levantamento divulgado pelo próprio TSE.
Maioria é formada por mulheres
O eleitorado brasileiro continua sendo majoritariamente feminino. Segundo o TSE, 83.877.126 mulheres estão aptas a votar em 2026, correspondendo a 52,84% do total. Os homens somam 74.845.001 eleitores, ou 47,16%. A diferença entre os dois grupos ultrapassa 9 milhões de eleitores, reforçando o peso do eleitorado feminino na definição dos resultados das eleições.
Em comparação com 2022, o percentual de mulheres aumentou levemente. Naquele ano, elas representavam 52,65% do eleitorado brasileiro. O número de homens também cresceu no período, mas em ritmo inferior ao das mulheres.
Do total de eleitores cadastrados, 136.541.551 estão na faixa em que o voto é obrigatório. Outros 22.203.912 estão no grupo de voto facultativo.
Biometria chega a 89% do eleitorado
A biometria é outro destaque do cadastro eleitoral de 2026. O percentual de eleitores com identificação biométrica passou de 88% na etapa anterior de consolidação dos dados para 89,01% no cadastro definitivo apresentado pelo TSE. Nas Eleições 2026, a identificação biométrica será adotada em todas as seções eleitorais do país. Isso não significa, porém, que os mais de 17 milhões de eleitores sem biometria estejam impedidos de votar. A Justiça Eleitoral prevê procedimentos específicos para a identificação desses eleitores, conforme as regras estabelecidas para o pleito.
São Paulo concentra maior eleitorado
Entre os estados, São Paulo continua sendo o maior colégio eleitoral do país. O estado reúne 36.072.579 eleitores, o equivalente a 22,73% do eleitorado brasileiro. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 16.377.659 eleitores; Rio de Janeiro, com 12.857.000; Bahia, com 11.321.005; e Paraná, com 8.609.026.
Somados, os cinco maiores colégios eleitorais concentram 83.268.916 eleitores, o equivalente a 52,45% de todo o eleitorado brasileiro. Na prática, pouco mais da metade dos votos possíveis nas eleições está concentrada nesses cinco estados.
Eleitorado mais diverso
O levantamento do TSE também aponta mudanças no perfil declarado do eleitorado brasileiro. A autodeclaração de raça e cor passou a permitir uma comparação mais consistente a partir das eleições municipais de 2024. Entre 2024 e 2026, houve aumento expressivo dos registros de eleitores que declararam sua raça ou cor. O número de pessoas sem essa informação caiu de 140 milhões para cerca de 126 milhões de registros.
Entre os eleitores que fizeram a autodeclaração, o grupo de pessoas pardas passou de 8,5 milhões em 2024 para cerca de 16,9 milhões em 2026. O número de pessoas pretas também praticamente dobrou, passando de 1,8 milhão para aproximadamente 3,6 milhões.
Com 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar, as Eleições 2026 terão um dos maiores eleitorados da história do país. O tamanho e a diversidade desse público colocam o eleitorado no centro das estratégias dos candidatos, que terão pela frente uma disputa marcada não apenas pela quantidade de votos, mas também pelas diferentes características e demandas dos brasileiros que irão às urnas.