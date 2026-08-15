Antes dos prédios, das avenidas e do movimento que hoje fazem parte de Jundiaí, havia um pequeno povoado. E, naquele cenário, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Desterro já fazia parte da vida da comunidade. Mais de 370 anos depois, a Padroeira continua presente na cidade e volta às ruas neste sábado (15), feriado municipal, durante a Festa da Padroeira que reúne missas e procissão.
“Falar de Nossa Senhora do Desterro é falar das próprias origens de Jundiaí”, afirma o historiador Maurício Ferreira. Por volta de 1651, uma primeira capela dedicada à Padroeira foi construída no local onde hoje está a Catedral Nossa Senhora do Desterro. A construção era de taipa de pilão e, muito diferente da igreja atual, que passou por grandes transformações ao longo dos séculos. O endereço, no entanto, permaneceu como uma das referências do nascimento e do desenvolvimento da cidade.
A devoção também carrega um significado que ultrapassa a religião. Nossa Senhora do Desterro remete à fuga da Sagrada Família para o Egito e, por isso, é associada a pessoas que precisaram deixar sua terra, como migrantes e refugiados. Para o historiador, a simbologia conversa com a própria formação de Jundiaí, que recebeu pessoas de diferentes lugares ao longo de sua história. “Para quem é católico, naturalmente existe a fé e a devoção à Padroeira. Mas Nossa Senhora do Desterro também pertence à memória histórica de todos os jundiaienses”, destaca Maurício.
Uma tradição une
A novena, as missas e a procissão permanecem entre os principais momentos da celebração. Para o pároco da Catedral, padre Adriano Luís Zucculin, a força da festa está na participação popular. “A festa é sempre grandiosa e comove profundamente. Ao longo dos meus anos na Catedral, vi a igreja transbordar com milhares de rostos, famílias inteiras, jovens e idosos”, conta.
Entre os costumes preservados estão a procissão com velas e cânticos, o repique dos sinos e a convivência na Praça da Matriz. “São tradições que mantêm viva a chama da devoção e unem a comunidade”, afirma.
Uma devoção que acolhe
Para o casal Danni Souza e Hermano, a devoção também representa o sentimento de ter encontrado em Jundiaí um lugar para chamar de casa. Danni conta que foi acolhida pela comunidade da Catedral, onde a Padroeira ganhou um significado especial. “Ela é o meu porto seguro e a minha Mãe. Como nordestina que encontrou em Jundiaí uma segunda casa, vejo nela o amor”, conta.
Hoje, o casal participa da preparação das celebrações, e os dois filhos servem como acólitos. “Ver o crescimento espiritual deles, participando ativamente da liturgia e dedicando-se ao altar, é o testemunho vivo do cuidado de Maria pela minha família”, afirma Danni.
Para ela, a devoção permanece viva porque passa de uma geração para outra. “Embora o tempo passe, o amor por Nossa Senhora do Desterro une gerações”, diz. E resume o que a Padroeira representa em sua vida: “Sob o manto da Mãe do Desterro, encontrei o meu lugar de pertencer, de servir e de amar.”
Hoje, a imagem volta a percorrer as ruas. Para quem participa pela fé, será mais um dia de devoção. Para a cidade, será também a repetição de uma cena que já atravessou gerações e que ajuda a contar quem Jundiaí foi, e quem continua sendo.
Festa da Padroeira
A programação deste ano também marca a abertura oficial do Ano Jubilar Diocesano, pelos 60 anos de criação da Diocese de Jundiaí. Neste sábado (15), haverá missa campal às 9h, seguida da tradicional procissão. A programação inclui ainda shows católicos, Santo Rosário e festa social e gastronômica.