O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Jundiaí nesta sexta-feira (14) para acompanhar ações de ampliação do atendimento especializado pelo SUS. Durante a agenda, participou da entrega oficial do novo acelerador linear do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), em operação desde julho, e acompanhou a entrega de uma unidade móvel que ficará 30 dias no município para ampliar a oferta de exames na Região Metropolitana de Jundiaí.
Durante a visita, Padilha destacou a meta do Ministério da Saúde de reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento contra o câncer. A proposta é que o diagnóstico seja concluído em até 30 dias e o tratamento comece em, no máximo, 60 dias. “A gente quer 30 dias para fechar o diagnóstico, 60 dias para começar o tratamento”, afirmou.
Segundo o ministro, a radioterapia é um dos principais gargalos para alcançar esse prazo. O governo prevê ampliar em 30% a oferta do serviço no país. “A primeira frente é a radioterapia. Essa maior expansão da história do Brasil e a maior compra mundial de equipamento de radioterapia que está sendo feita vai fazer com que a gente possa ampliar em 30% a oferta de radioterapia no nosso país”, disse.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a carreta chega em um momento importante para a região. “A carreta vem em boa hora, vai ficar 30 dias aqui no município e vai atender toda a Região Metropolitana de Jundiaí”, afirmou.
Durante a agenda, Martinelli também solicitou ao ministro o credenciamento dos prontos atendimentos da Ponte São João e da Vila Hortolândia. Segundo o prefeito, Padilha ficou de avaliar os pedidos.
Tecnologia no tratamento
O novo acelerador linear do HSV recebeu investimento superior a R$ 8,5 milhões e utiliza radioterapia guiada por imagem, que aumenta a precisão do tratamento e reduz os efeitos sobre tecidos saudáveis. Padilha destacou também a redução no tempo de análise de biópsias. “Um tempo que demorava seis meses reduziu para cinco dias para ter o resultado da biópsia”, afirmou.
O ministro ainda citou a incorporação de 23 novos medicamentos contra o câncer ao SUS. “Alguns tratamentos que chegam a custar R$ 300 mil, R$ 400 mil foram garantidos de graça pelo Sistema Único de Saúde”, disse.
Carreta de exames
A unidade móvel integra o programa Agora Tem Especialistas e ficará 30 dias em Jundiaí, com capacidade para realizar até 2.688 exames, entre tomografias e ultrassonografias. A carreta atenderá pacientes regulados dos sete municípios que integram a RMJ: Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista.