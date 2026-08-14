O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Várzea Paulista recebe, na próxima sexta-feira (21), um mutirão de vagas da empresa Romanato. A ação será realizada das 9h às 16h, na sede do PAT, e oferece oportunidades para as funções de auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de expedição.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar previamente pelo PAT até quinta-feira (20). As vagas são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais e disponibilidade para trabalhar em turnos.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão transporte fretado ou vale-transporte, cesta básica em cartão, bônus por assiduidade de até R$ 800 ao final da campanha e refeição no local.