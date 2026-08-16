Em meio a vídeos curtos, notificações e uma rotina cada vez mais acelerada, abrir um livro pode parecer um desafio. Para jovens como Eduardo Ferreira, de 18 anos, porém, a leitura continua sendo uma porta para outros mundos. Para Gabriela Felippe Marcandali e Sarah Regis, ambas de 23 anos, ela também virou uma maneira de encontrar pessoas, criar vínculos e compartilhar histórias. É nesse encontro entre literatura e convivência que os clubes do livro ganham espaço.
Um livro puxa o outro
Eduardo, estagiário na área de suporte em informática, começou a se interessar por literatura aos 12 anos, depois de conhecer Percy Jackson. Hoje, prefere fantasia, romance e suspense, gêneros que, segundo ele, permitem exercitar a imaginação. “Gosto porque são os que mais me prendem. Consigo ficar horas em uma realidade diferente, questionando, admirando e teorizando. A leitura me transporta para outro universo, onde posso ser outra pessoa, nos mais diferentes lugares”, conta.
A história de Gabi, idealizadora do The Pink Book Club, começou depois de um período afastada dos livros. Ao comprar Quarta Asa, após uma conversa com uma livreira, ela mergulhou novamente na literatura e descobriu o universo do BookTok. A experiência despertou também a vontade de encontrar outras pessoas que compartilhassem aquele entusiasmo, principalmente por que, mesmo casada, sentia falta de viver amizades e experiências femininas. “Eu comecei a ler, voltei a me conectar com uma coisa que já gostava antes e pensei: quero uma comunidade de pessoas que pensem igual a mim, que tenham esse carinho pelos livros.”
O The Pink Book Club completa um ano em outubro e reúne mulheres interessadas principalmente em fantasia, romance e fantasia. Sarah entrou no grupo em abril, mas logo no primeiro dia, passou a integrar também parte da organização. A experiência com eventos e comunicação ajudou a transformar os encontros. “Quando a Gabi falou ‘me ajuda’, eu pensei: fazer isso todo mês? Vamos, com toda certeza.”
Muito além da leitura
No clube, terminar o livro está longe de ser a única tarefa. As reuniões incluem bingo literário, stop, desenhos para colorir, pescaria, brindes e outras atividades pensadas para estimular a interação. “Além do livro, tem essa questão de ser criativa, de brincar mesmo. A gente quer que as pessoas se distraiam, interajam e se sintam confortáveis”, explica Sarah. O objetivo é fazer do encontro uma experiência, e não apenas um debate.
A estratégia parece conversar com o momento atual da leitura no país. A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, apontou que 47% dos brasileiros eram considerados leitores em 2024, enquanto “gostar de ler” apareceu como a principal motivação para o hábito. O levantamento ouviu 5.504 pessoas em 208 municípios.
Quando as redes ajudam — e atrapalham
Se as redes sociais disputam a atenção dos jovens, elas também ajudam a transformar os livros em assunto popular. Sarah percebe essa mudança na própria trajetória. “A gente já tinha uma comunidade de leitores antes, mas era uma coisa muito menor. Hoje, com o BookTok e o Instabook, a leitura ganhou uma comunidade enorme. Agora está na moda, todo mundo está criando clube do livro, o que tem seu lado positivo, mas também criou uma tendência de ler por status.”
Eduardo, por outro lado, vê o fenômeno com um olhar mais crítico. Para ele, as redes podem incentivar a leitura, mas também criar padrões de consumo e fazer com que os jovens procurem apenas obras semelhantes às que já conhecem. Ainda assim, ele reconhece o lado positivo. “Em um país como o Brasil, que possui menos da metade da população enquanto leitora ativa, qualquer forma de incentivo à leitura é válida.”
A disputa pela atenção não é pequena. Segundo a TIC Kids Online Brasil 2024, 93% dos brasileiros de 9 a 17 anos eram usuários de internet naquele ano. Entre esses usuários, metade acessava o TikTok várias vezes ao dia ou todos os dias/quase todos os dias.
Um clube para chamar de seu
Para Gabi, o sucesso dos clubes também pode estar relacionado à busca por conexão em uma época marcada pela vida digital. Ela prefere encontros presenciais porque acredita que estar diante de outras pessoas muda a experiência. “Eu queria olhar no rosto, conversar, viver coisas juntas. Acho que muita gente sente falta disso. O clube do livro é uma forma de se juntar um pouco mais e sentir que faz parte de uma comunidade.”
No The Pink Book Club, essa convivência já ultrapassou as páginas. Sarah conta que as integrantes passaram a sair juntas, levar os filhos ao cinema e até organizar atividades físicas fora do clube. “A gente realmente vai construindo amizades ali, não é só ‘vamos falar de livro’. Parece realmente um grupinho de amigas”, diz. Para Gabi, a dimensão afetiva foi ainda maior: “Não é só um clubinho de livro. Para mim, é uma família”.
Ler também é trocar
Eduardo acredita que o debate depois da leitura acrescenta novas camadas à obra. Sarah pensa de maneira parecida e gosta especialmente de ouvir interpretações diferentes das suas. “Às vezes, uma pessoa aponta alguma coisa que eu não tinha pensado. É muito legal ter outros pontos de vista, não só sobre o livro, mas sobre a vida também”, afirma.
No fim, os entrevistados concordam que não existe uma única maneira correta de ser leitor. Fantasia, romance, suspense, clássicos ou lançamentos podem servir como porta de entrada. Para Sarah, a regra é simples: “O importante é você estar lendo. Não interessa o que seja. Você consegue parar, ficar quieto, ler um livro inteiro do começo ao fim, exercitar sua cabeça, sua leitura e seu pensamento crítico”. E, se tiver companhia para discutir o final depois, melhor ainda.