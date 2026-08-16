Em meio a vídeos curtos, notificações e uma rotina cada vez mais acelerada, abrir um livro pode parecer um desafio. Para jovens como Eduardo Ferreira, de 18 anos, porém, a leitura continua sendo uma porta para outros mundos. Para Gabriela Felippe Marcandali e Sarah Regis, ambas de 23 anos, ela também virou uma maneira de encontrar pessoas, criar vínculos e compartilhar histórias. É nesse encontro entre literatura e convivência que os clubes do livro ganham espaço.

Um livro puxa o outro

Eduardo, estagiário na área de suporte em informática, começou a se interessar por literatura aos 12 anos, depois de conhecer Percy Jackson. Hoje, prefere fantasia, romance e suspense, gêneros que, segundo ele, permitem exercitar a imaginação. “Gosto porque são os que mais me prendem. Consigo ficar horas em uma realidade diferente, questionando, admirando e teorizando. A leitura me transporta para outro universo, onde posso ser outra pessoa, nos mais diferentes lugares”, conta.