14 de agosto de 2026
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Bolsa de estágio para ensino médio tem 2.565 vagas em São Paulo

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Governo de SP
A jornada máxima é de 20 horas na semana e por isso é possível conciliar estudo e trabalho
A jornada máxima é de 20 horas na semana e por isso é possível conciliar estudo e trabalho

O programa Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem) oferece nesta semana 2.565 vagas para estudantes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Técnico no estado de São Paulo. O programa já atingiu a marca de 18,1 mil estudantes contratados.

O Beem é voltado a alunos matriculados no Ensino Médio Técnico que tenham pelo menos 16 anos de idade, frequência escolar de 80% ou mais e que tenham participado da última edição do Provão Paulista Seriado. A jornada máxima é de 20 horas na semana e por isso é possível conciliar estudo e trabalho. A prioridade é que os estudantes trabalhem perto de sua casa ou escola. O valor da bolsa-auxílio chega a R$ 883,66.

O estágio do Beem dura seis meses. Durante este período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa Beem pode ser conferido neste link.

18,1 mil estagiários

Para os estudantes que pesquisam qual o melhor curso técnico para conseguir estágio, a área de administração lidera o volume de contratações no estado. Dos 18,1 mil alunos beneficiados desde o início do programa, são 11.512 estagiários de administração, seguido por vendas, com 1.760 contratados, logística, com 1.750 beneficiados, agronegócio, com 1.208 estagiários, e desenvolvimento de sistemas, com 809 estagiários.

Em relação à remuneração, os cursos da área de tecnologia oferecem os maiores valores de bolsa no programa Beem, alcançando R$ 883,66 mensais para jornadas de 20 horas semanais.

  • Desenvolvimento de Sistemas: R$ 883,66 (jornada de 20h)
  • Ciência de Dados: R$ 883,66 (jornada de 20h)
  • Administração: R$ 729,98 (jornada de 20h)
  • Agronegócio: R$ 729,98 (jornada de 20h)
  • Logística: R$ 729,98 (jornada de 20h nas ofertas regulares)

Passo a passo para fazer a inscrição no portal Beem:

  • Acesse o site https://www.beem.sp.gov.br/
  • Clique na opção “Sou estudante e quero saber mais”
  • Clique em “Inscreva-se”
  • Selecione “Vamos lá” para iniciar o formulário
  • Insira CPF, data de nascimento e Registro do Aluno (RA)
  • Preencha os dados de contato e endereço
  • Conclua o cadastro para obter as credenciais
  • Faça o login utilizando o CPF ou código enviado por e-mail
  • Busque as vagas disponíveis para a sua área técnica

Alunos menores de 18 anos devem fazer o preenchimento com o acompanhamento dos pais ou responsáveis legais.

Valores das bolsas mensais e jornadas semanais por área

  • Administração: 20h | R$ 729,98
  • Agronegócio: 20h | R$ 729,98
  • Alimentos: 12h | R$ 437,99
  • Automação Industrial: 12h | R$ 437,99
  • Biotecnologia: 12h | R$ 437,99
  • Celulose e Papel: 12h | R$ 437,99
  • Cibersistemas para Automação: 12h | R$ 437,99
  • Ciência de Dados: 20h | R$ 883,66
  • Computação Gráfica: 12h | R$ 530,20
  • Desenvolvimento de Sistemas: 12h (oferta Senai: R$ 530,20) | 20h (demais ofertas: R$ 883,66)
  • Design de Interiores: 12h | R$ 437,99
  • Design Gráfico: 12h | R$ 437,99
  • Edificações: 12h | R$ 437,99
  • Eletroeletrônica: 12h | R$ 437,99
  • Eletromecânica: 12h | R$ 437,99
  • Eletrônica: 20h | R$ 437,99
  • Eletrotécnica: 12h | R$ 437,99
  • Eventos: 12h | R$ 437,99
  • Fabricação Mecânica: 12h | R$ 437,99
  • Farmácia: 12h (oferta Senai: R$ 437,99) | 20h (demais ofertas: R$ 729,98)
  • Hospedagem: 12h (oferta Senac: R$ 437,99) | 20h (demais ofertas: R$ 729,98)
  • Informática: 12h | R$ 530,20
  • Instrumentação Industrial: 12h | R$ 437,99
  • Logística: 12h (oferta Senai: R$ 437,99) | 20h (demais ofertas: R$ 729,98)
  • Manufatura Digital: 12h | R$ 437,99
  • Manutenção Automotiva: 12h | R$ 437,99
  • Manutenção de Máquinas Industriais: 12h | R$ 437,99
  • Manutenção e Suporte em Informática: 12h | R$ 530,20
  • Mecânica: 12h | R$ 437,99
  • Mecânica de Precisão: 12h | R$ 437,99
  • Mecatrônica: 12h | R$ 437,99
  • Mecatrônica Automotiva: 12h | R$ 437,99
  • Meio Ambiente: 20h | R$ 729,98
  • Metalurgia: 12h | R$ 437,99
  • Modelagem do Vestuário: 12h | R$ 437,99
  • Móveis: 12h | R$ 437,99
  • Multimídia: 12h | R$ 437,99
  • Nutrição e Dietética: 12h | R$ 437,99
  • Plásticos: 12h | R$ 437,99
  • Portos: 12h | R$ 437,99
  • Processos Gráficos: 12h | R$ 437,99
  • Produção de Moda: 12h | R$ 437,99
  • Programação de Jogos Digitais: 12h | R$ 530,20
  • Qualidade: 12h | R$ 437,99
  • Química: 12h | R$ 437,99
  • Redes de Computadores: 12h | R$ 530,20
  • Segurança do Trabalho: 12h | R$ 437,99
  • Sistemas de Energia Renovável: 12h | R$ 437,99
  • Soldagem: 12h | R$ 437,99
  • Vendas: 20h | R$ 729,98

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