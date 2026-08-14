O programa Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem) oferece nesta semana 2.565 vagas para estudantes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Técnico no estado de São Paulo. O programa já atingiu a marca de 18,1 mil estudantes contratados.

O Beem é voltado a alunos matriculados no Ensino Médio Técnico que tenham pelo menos 16 anos de idade, frequência escolar de 80% ou mais e que tenham participado da última edição do Provão Paulista Seriado. A jornada máxima é de 20 horas na semana e por isso é possível conciliar estudo e trabalho. A prioridade é que os estudantes trabalhem perto de sua casa ou escola. O valor da bolsa-auxílio chega a R$ 883,66.

O estágio do Beem dura seis meses. Durante este período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa Beem pode ser conferido neste link.

18,1 mil estagiários