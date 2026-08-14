O programa Bolsa Estágio Ensino Médio (Beem) oferece nesta semana 2.565 vagas para estudantes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Técnico no estado de São Paulo. O programa já atingiu a marca de 18,1 mil estudantes contratados.
O Beem é voltado a alunos matriculados no Ensino Médio Técnico que tenham pelo menos 16 anos de idade, frequência escolar de 80% ou mais e que tenham participado da última edição do Provão Paulista Seriado. A jornada máxima é de 20 horas na semana e por isso é possível conciliar estudo e trabalho. A prioridade é que os estudantes trabalhem perto de sua casa ou escola. O valor da bolsa-auxílio chega a R$ 883,66.
O estágio do Beem dura seis meses. Durante este período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante. O edital do programa Beem pode ser conferido neste link.
18,1 mil estagiários
Para os estudantes que pesquisam qual o melhor curso técnico para conseguir estágio, a área de administração lidera o volume de contratações no estado. Dos 18,1 mil alunos beneficiados desde o início do programa, são 11.512 estagiários de administração, seguido por vendas, com 1.760 contratados, logística, com 1.750 beneficiados, agronegócio, com 1.208 estagiários, e desenvolvimento de sistemas, com 809 estagiários.
Em relação à remuneração, os cursos da área de tecnologia oferecem os maiores valores de bolsa no programa Beem, alcançando R$ 883,66 mensais para jornadas de 20 horas semanais.
- Desenvolvimento de Sistemas: R$ 883,66 (jornada de 20h)
- Ciência de Dados: R$ 883,66 (jornada de 20h)
- Administração: R$ 729,98 (jornada de 20h)
- Agronegócio: R$ 729,98 (jornada de 20h)
- Logística: R$ 729,98 (jornada de 20h nas ofertas regulares)
Passo a passo para fazer a inscrição no portal Beem:
- Acesse o site https://www.beem.sp.gov.br/
- Clique na opção “Sou estudante e quero saber mais”
- Clique em “Inscreva-se”
- Selecione “Vamos lá” para iniciar o formulário
- Insira CPF, data de nascimento e Registro do Aluno (RA)
- Preencha os dados de contato e endereço
- Conclua o cadastro para obter as credenciais
- Faça o login utilizando o CPF ou código enviado por e-mail
- Busque as vagas disponíveis para a sua área técnica
Alunos menores de 18 anos devem fazer o preenchimento com o acompanhamento dos pais ou responsáveis legais.
Valores das bolsas mensais e jornadas semanais por área
- Administração: 20h | R$ 729,98
- Agronegócio: 20h | R$ 729,98
- Alimentos: 12h | R$ 437,99
- Automação Industrial: 12h | R$ 437,99
- Biotecnologia: 12h | R$ 437,99
- Celulose e Papel: 12h | R$ 437,99
- Cibersistemas para Automação: 12h | R$ 437,99
- Ciência de Dados: 20h | R$ 883,66
- Computação Gráfica: 12h | R$ 530,20
- Desenvolvimento de Sistemas: 12h (oferta Senai: R$ 530,20) | 20h (demais ofertas: R$ 883,66)
- Design de Interiores: 12h | R$ 437,99
- Design Gráfico: 12h | R$ 437,99
- Edificações: 12h | R$ 437,99
- Eletroeletrônica: 12h | R$ 437,99
- Eletromecânica: 12h | R$ 437,99
- Eletrônica: 20h | R$ 437,99
- Eletrotécnica: 12h | R$ 437,99
- Eventos: 12h | R$ 437,99
- Fabricação Mecânica: 12h | R$ 437,99
- Farmácia: 12h (oferta Senai: R$ 437,99) | 20h (demais ofertas: R$ 729,98)
- Hospedagem: 12h (oferta Senac: R$ 437,99) | 20h (demais ofertas: R$ 729,98)
- Informática: 12h | R$ 530,20
- Instrumentação Industrial: 12h | R$ 437,99
- Logística: 12h (oferta Senai: R$ 437,99) | 20h (demais ofertas: R$ 729,98)
- Manufatura Digital: 12h | R$ 437,99
- Manutenção Automotiva: 12h | R$ 437,99
- Manutenção de Máquinas Industriais: 12h | R$ 437,99
- Manutenção e Suporte em Informática: 12h | R$ 530,20
- Mecânica: 12h | R$ 437,99
- Mecânica de Precisão: 12h | R$ 437,99
- Mecatrônica: 12h | R$ 437,99
- Mecatrônica Automotiva: 12h | R$ 437,99
- Meio Ambiente: 20h | R$ 729,98
- Metalurgia: 12h | R$ 437,99
- Modelagem do Vestuário: 12h | R$ 437,99
- Móveis: 12h | R$ 437,99
- Multimídia: 12h | R$ 437,99
- Nutrição e Dietética: 12h | R$ 437,99
- Plásticos: 12h | R$ 437,99
- Portos: 12h | R$ 437,99
- Processos Gráficos: 12h | R$ 437,99
- Produção de Moda: 12h | R$ 437,99
- Programação de Jogos Digitais: 12h | R$ 530,20
- Qualidade: 12h | R$ 437,99
- Química: 12h | R$ 437,99
- Redes de Computadores: 12h | R$ 530,20
- Segurança do Trabalho: 12h | R$ 437,99
- Sistemas de Energia Renovável: 12h | R$ 437,99
- Soldagem: 12h | R$ 437,99
- Vendas: 20h | R$ 729,98