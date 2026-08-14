Nesta semana, secretários, técnicos e gerentes de projetos das secretarias municipais da Prefeitura de Jundiaí estiveram na Sala de Situação do Paço Municipal para atualizar o andamento das principais ações em desenvolvimento na cidade. O acompanhamento permite avaliar o estágio de cada projeto, verificar o cumprimento dos cronogramas, identificar eventuais dificuldades e definir, de forma integrada, os encaminhamentos necessários para que as ações avancem dentro do planejamento estabelecido.

Depois de definida a ordem de prioridade, os projetos seguem para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), onde são desenvolvidos os estudos e projetos necessários para a execução. Essa etapa inclui projetos estruturais e complementares, elaboração de orçamento e dos documentos técnicos necessários para que o processo avance para análise da Administração, pareceres jurídicos, licitação e, posteriormente, contratação.

O encontro mensal é coordenado pela Secretaria de Governo (SMGOV) da Prefeitura de Jundiaí, responsável pelo monitoramento estratégico dos projetos prioritários da Administração. “Esse monitoramento integrado nos permite tomar decisões com mais segurança e garantir que os projetos previstos no plano de governo avancem e se transformem em entregas concretas para a população”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.

Acompanhamento permanente