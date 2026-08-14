Nesta semana, secretários, técnicos e gerentes de projetos das secretarias municipais da Prefeitura de Jundiaí estiveram na Sala de Situação do Paço Municipal para atualizar o andamento das principais ações em desenvolvimento na cidade. O acompanhamento permite avaliar o estágio de cada projeto, verificar o cumprimento dos cronogramas, identificar eventuais dificuldades e definir, de forma integrada, os encaminhamentos necessários para que as ações avancem dentro do planejamento estabelecido.
Depois de definida a ordem de prioridade, os projetos seguem para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), onde são desenvolvidos os estudos e projetos necessários para a execução. Essa etapa inclui projetos estruturais e complementares, elaboração de orçamento e dos documentos técnicos necessários para que o processo avance para análise da Administração, pareceres jurídicos, licitação e, posteriormente, contratação.
O encontro mensal é coordenado pela Secretaria de Governo (SMGOV) da Prefeitura de Jundiaí, responsável pelo monitoramento estratégico dos projetos prioritários da Administração. “Esse monitoramento integrado nos permite tomar decisões com mais segurança e garantir que os projetos previstos no plano de governo avancem e se transformem em entregas concretas para a população”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.
Acompanhamento permanente
O trabalho da SMGOV continua mesmo depois que uma obra começa. O Departamento de Projetos Estratégicos realiza visitas periódicas aos locais para verificar a evolução dos serviços e comparar o andamento com o cronograma estabelecido no processo de contratação. “A importância é garantir que a obra siga o mais próximo possível daquilo que foi planejado. Quando aparece uma ocorrência, seja ela positiva ou negativa, precisamos identificá-la o mais rápido possível para tomar as medidas necessárias”, afirmou diretor do Departamento de Projetos Estratégicos da SMGOV, Ivan Malagutti.
Projetos estratégicos em diferentes áreas
Durante a reunião desta semana, foram apresentados e analisados projetos de todas as secretarias municipais. Entre os destaques:
- Na área de Mobilidade e Transporte, foram discutidos os avanços das reformas dos terminais do transporte coletivo. Também foi analisada a conclusão das obras de adequação viária no acesso à marginal sul da rodovia Anhanguera, sentido Capital, na região da Vila Maringá.
- Na Saúde, o acompanhamento das obras das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Rio Acima, Tamoio, Vila Maringá e Ivoturucaia, além das etapas relacionadas à futura UBS Parque Centenário/Currupira.
Também foram avaliadas ações e os ajustes finais para a implantação do Centro Integrado Girassóis, iniciativa voltada à ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e às intervenções terapêuticas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco em mais agilidade, acolhimento e qualidade no atendimento.