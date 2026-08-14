A programação de obras do TIC Eixo Norte avança neste domingo, 16 de agosto, com uma nova frente de serviços na Linha 7-Rubi, entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. As atividades incluem trabalhos de modernização da rede aérea, sinalização e via permanente.
Durante toda a operação comercial, entre 4h e meia-noite, os passageiros devem ficar atentos às seguintes orientações:
- Os trens circularão por via única entre Botujuru e Campo Limpo Paulista, com embarque e desembarque ocorrendo na mesma plataforma nos dois sentidos.
- Não haverá viagens diretas entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Os passageiros deverão realizar transferência na estação Francisco Morato para continuar a viagem em ambos os sentidos.
- Os intervalos programados serão de 12,5 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.
Além disso, no sábado (15), será realizada a substituição de trilhos nas proximidades da estação Palmeiras-Barra Funda. Durante a atividade, os trens da Linha 10-Turquesa não prestarão serviço nesta estação, entre 22h30 e meia-noite. Para seguir viagem, os passageiros poderão utilizar a Linha 11-Coral como alternativa.
A TIC Trens recomenda que os passageiros acompanhem os avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.
Modernização da Linha 7-Rubi
As intervenções integram o conjunto de ações contínuas de modernização da Linha 7-Rubi, vinculadas ao avanço das obras do projeto TIC Eixo Norte, com foco na confiabilidade operacional e na melhoria da infraestrutura ferroviária. O trajeto da linha, que liga a capital paulista a Jundiaí, é a base operacional dos três serviços do projeto TIC Eixo Norte.
A TIC Trens é a concessionária responsável pela implantação dos serviços Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, entre São Paulo e Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Louveira, Valinhos e Vinhedo, assim como pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi.
As obras de modernização do trecho incluem a implantação de acessibilidade universal nas estações, revitalização da via permanente e da rede aérea, além da substituição dos sistemas de comunicação, sinalização e energia.