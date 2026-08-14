A programação de obras do TIC Eixo Norte avança neste domingo, 16 de agosto, com uma nova frente de serviços na Linha 7-Rubi, entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. As atividades incluem trabalhos de modernização da rede aérea, sinalização e via permanente.

Durante toda a operação comercial, entre 4h e meia-noite, os passageiros devem ficar atentos às seguintes orientações:

Os trens circularão por via única entre Botujuru e Campo Limpo Paulista, com embarque e desembarque ocorrendo na mesma plataforma nos dois sentidos.

Não haverá viagens diretas entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Os passageiros deverão realizar transferência na estação Francisco Morato para continuar a viagem em ambos os sentidos.

Os intervalos programados serão de 12,5 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

Além disso, no sábado (15), será realizada a substituição de trilhos nas proximidades da estação Palmeiras-Barra Funda. Durante a atividade, os trens da Linha 10-Turquesa não prestarão serviço nesta estação, entre 22h30 e meia-noite. Para seguir viagem, os passageiros poderão utilizar a Linha 11-Coral como alternativa.