A fiscalização de estabelecimentos que atuam com sucatas e desmanches ganhou reforço com a atuação integrada do Núcleo de Ordem Urbana (NOU), da Prefeitura de Jundiaí. O trabalho busca garantir o funcionamento regular dessas atividades, com o cumprimento da legislação e das normas municipais, além de contribuir para a segurança e o ordenamento urbano.

Entre janeiro e julho, oito dos 16 estabelecimentos cadastrados no município foram fiscalizados. Atualmente, estão cadastrados em Jundiaí nove desmanches, dois comércios varejistas de sucatas metálicas e cinco comércios atacadistas de sucatas metálicas. Das oito fiscalizações feitas no primeiro semestre, seis estabelecimentos foram identificados com irregularidades e dois estão em processo de regularização ou atualização cadastral.