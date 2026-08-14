Mais famílias de Jundiaí terão suas casas transformadas pelo Programa Viver Melhor. Viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Habitação, e o Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o programa chega a uma nova etapa no Fazenda Grande e também será levado ao Jardim São Camilo.

No Fazenda Grande, onde 400 casas já foram beneficiadas, outras 43 moradias receberão melhorias para concluir a atuação do programa na região. Já no Jardim São Camilo, serão 255 casas contempladas, com investimento de até R$ 40 mil por residência. No Fazenda Grande, as obras já começaram, no São Camilo, a previsão é que as obras tenham início entre setembro e outubro.

Nesta semana, o prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da secretária de Habitação, Kelly Galbieri, e da equipe da CDHU, conversou com famílias que serão beneficiadas e acompanhou o andamento do projeto.