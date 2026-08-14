Mais famílias de Jundiaí terão suas casas transformadas pelo Programa Viver Melhor. Viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Habitação, e o Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), o programa chega a uma nova etapa no Fazenda Grande e também será levado ao Jardim São Camilo.
No Fazenda Grande, onde 400 casas já foram beneficiadas, outras 43 moradias receberão melhorias para concluir a atuação do programa na região. Já no Jardim São Camilo, serão 255 casas contempladas, com investimento de até R$ 40 mil por residência. No Fazenda Grande, as obras já começaram, no São Camilo, a previsão é que as obras tenham início entre setembro e outubro.
Nesta semana, o prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da secretária de Habitação, Kelly Galbieri, e da equipe da CDHU, conversou com famílias que serão beneficiadas e acompanhou o andamento do projeto.
Uma delas foi a casa da dona Maria, que apresenta condições de insalubridade e necessita de diversas intervenções. A proposta do programa é melhorar as condições de habitabilidade, segurança e conforto das famílias, com obras que podem envolver pisos, revestimentos, esquadrias, impermeabilização, recuperação de telhados, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, drenagem, além de adequações em acessos e áreas comuns.
“Habitação não é só entregar uma casa. É garantir que a família tenha um lugar seguro, digno e adequado para viver. Quando a gente entra em uma casa e vê uma família vivendo em uma situação que precisa de melhorias, e consegue levar uma solução concreta, o impacto vai muito além da obra: melhora a saúde, o conforto e a qualidade de vida das pessoas. O Viver Melhor representa justamente isso, transformar a moradia e, junto com ela, transformar a vida das famílias”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.
Para quem vive há anos em uma moradia com problemas, a chegada das obras representa a oportunidade de finalmente ter uma casa mais adequada. É o caso de Creusa Soares, uma das moradoras que será beneficiada pelo programa. Emocionada com a notícia, ela comemora. “Eu nunca tive ninguém para me ajudar. Estou muito feliz e agradeço muito por tudo que vai ser feito por mim. Isso veio na melhor hora. Eu nem acredito”, relata.
O Programa Viver Melhor atende famílias com renda de até cinco salários mínimos que vivem em moradias em condições precárias. As intervenções são definidas a partir das necessidades identificadas nas vistorias técnicas realizadas nas residências.