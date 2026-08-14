Os vereadores de Jundiaí receberam na Câmara Municipal, o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flavio Amorim Nogueira, para discutir demandas da rede pública. Os parlamentares relataram situações observadas no atendimento à população, com destaque para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), filas de espera e o fluxo de atendimento do Hospital São Vicente. O secretário ouviu os apontamentos e se comprometeu a verificar os casos apresentados, identificar as causas e avaliar medidas para aprimorar os serviços e o atendimento na rede municipal e avaliar soluções para os problemas.
Ao apagar das luzes
Um passarinho contou, nos bastidores da política, que a falta de pauta para uma sessão destinada à análise de um documento específico teria criado uma situação, no mínimo, curiosa. Segundo a conversa que circulou pelos corredores, a solução encontrada teria sido apagar as luzes de uma determinada Câmara Municipal. Assim, sem iluminação e sem condições de realizar a sessão, ninguém precisaria explicar por que o material ainda não estaria pronto. Coincidência ou estratégia? Nos bastidores, há quem diga que, quando falta documento, sobra criatividade. A política, definitivamente, rende histórias que nem a ficção consegue inventar.
Recursos para Maceió
O Senado aprovou nesta quinta-feira (13) autorização para Maceió contratar empréstimo de US$ 150 milhões, cerca de R$ 781 milhões, com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco do Brics, com garantia da União. O município dará contrapartida de US$ 37,5 milhões, aproximadamente R$ 195 milhões. Os recursos serão destinados ao Programa de Integração, Desenvolvimento Social e Sustentável de Maceió, com investimentos em mobilidade urbana e desenvolvimento social e sustentável. De acordo com informações da Agência Senado, entre as ações previstas está a implantação de um sistema BRT, com 450 novos ônibus, semáforos inteligentes e paradas acessíveis. A matéria segue para promulgação.
Pode confiar
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador José Antonio Encinas Manfré, afirmou que a Justiça Eleitoral está preparada para garantir segurança e transparência nas eleições de 2026. Em visita à Assembleia Legislativa, destacou a atenção ao uso de tecnologias, como a inteligência artificial (IA), durante a campanha. Segundo o magistrado, a ferramenta é permitida, mas é preciso preservar a veracidade das informações divulgadas aos eleitores. O TRE-SP informou que possui estrutura para fiscalizar abusos na propaganda eleitoral e disponibiliza canais para denúncias. A orientação é para que os eleitores participem da votação com tranquilidade.
“Taxa das blusinhas”
O Congresso Nacional adiou novamente a instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória (MP) 1.357/2026, que pode zerar o imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50, a chamada “taxa das blusinhas”. O colegiado deveria ser instalado nesta quinta-feira (13), mas a reunião foi cancelada. A nova previsão é para 1º de setembro, às 14h30. Ainda não há acordo sobre quem ocupará a presidência e a relatoria da comissão. A MP precisa ser aprovada até 8 de setembro. Caso perca a validade, a cobrança de 20% sobre compras de até US$ 50 será retomada em 9 de setembro. O adiamento ocorre por falta de acordo entre deputados e senadores.