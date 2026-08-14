Os vereadores de Jundiaí receberam na Câmara Municipal, o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flavio Amorim Nogueira, para discutir demandas da rede pública. Os parlamentares relataram situações observadas no atendimento à população, com destaque para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), filas de espera e o fluxo de atendimento do Hospital São Vicente. O secretário ouviu os apontamentos e se comprometeu a verificar os casos apresentados, identificar as causas e avaliar medidas para aprimorar os serviços e o atendimento na rede municipal e avaliar soluções para os problemas.



Ao apagar das luzes

Um passarinho contou, nos bastidores da política, que a falta de pauta para uma sessão destinada à análise de um documento específico teria criado uma situação, no mínimo, curiosa. Segundo a conversa que circulou pelos corredores, a solução encontrada teria sido apagar as luzes de uma determinada Câmara Municipal. Assim, sem iluminação e sem condições de realizar a sessão, ninguém precisaria explicar por que o material ainda não estaria pronto. Coincidência ou estratégia? Nos bastidores, há quem diga que, quando falta documento, sobra criatividade. A política, definitivamente, rende histórias que nem a ficção consegue inventar.

