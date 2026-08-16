A propaganda eleitoral das Eleições Gerais de 2026 passa a ser oficialmente permitida a partir deste domingo (16). A data marca o fim da pré-campanha e libera instrumentos até então vedados, como pedido explícito de voto, propaganda nas ruas e na internet, uso de adesivos e bandeiras, distribuição de material impresso e impulsionamento pago de conteúdo, dentro das condições fixadas pela Justiça Eleitoral.
De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até 15 de agosto os pré-candidatos estavam submetidos às regras da pré-campanha, podendo participar de entrevistas, debates e eventos e divulgar posicionamentos, mas sem pedir votos de forma explícita. Quem descumprisse esse limite estaria sujeito a responder por propaganda eleitoral antecipada irregular.
O que passa a valer
A partir de 16 de agosto, de acordo com informações do TSE, candidatos, partidos, federações e coligações podem realizar propaganda em sites, blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens, além de promover comícios, caminhadas, carreatas e passeatas. Nas ruas, é permitida a distribuição gratuita de santinhos, folhetos, adesivos e outros impressos, assim como o uso de bandeiras e mesas móveis em calçadas.
O impulsionamento pago de conteúdo na internet também passa a ser permitido, mas, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), essa modalidade é exclusiva para partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos, contratada diretamente com as plataformas e identificada de forma inequívoca como propaganda eleitoral.
O que continua proibido
Mesmo com a liberação da campanha, uma série de práticas segue vedada. De acordo com informações do TRE-SP e do Ministério Público Federal (MPF), permanecem proibidos os outdoors, inclusive eletrônicos, e a confecção, distribuição ou uso de brindes como camisetas, bonés, chaveiros, canetas e cestas básicas que representem vantagem ao eleitor. Também não são permitidos showmícios, disparo em massa de mensagens sem consentimento do destinatário e pagamento a influenciadores digitais para apoio político.
Carreatas e outros atos que gerem despesa com combustível precisam ser comunicados à Justiça Eleitoral com ao menos 24 horas de antecedência, de acordo com a Resolução TSE nº 23.610/2019. Mensagens eletrônicas enviadas a eleitores devem identificar o remetente e oferecer opção de descadastramento, com prazo de até 48 horas para exclusão após o pedido.
Novidades para 2026
Estas serão as primeiras eleições sob regras mais rígidas do TSE para uso de inteligência artificial na propaganda. A Resolução nº 23.610/2019, atualizada pela Resolução nº 23.755/2026, exige a identificação de conteúdos criados ou alterados por IA e proíbe deepfakes que alterem imagem ou voz de pessoas vivas, falecidas ou fictícias para prejudicar ou beneficiar candidaturas. Nas 72 horas anteriores à eleição e até 24 horas após o encerramento da votação, fica vedada a publicação, republicação ou impulsionamento de conteúdo sintético novo gerado por IA.
O que vem pela frente
O início da propaganda eleitoral, porém, não coincide com o começo do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. De acordo com informações do TSE, a veiculação referente ao primeiro turno começa em 28 de agosto e segue até 1º de outubro, distribuída entre as candidaturas conforme calendário próprio.
A maior parte da propaganda nas ruas pode ocorrer até 3 de outubro, véspera do primeiro turno, quando ainda são permitidas distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas, passeatas e carros de som que acompanhem esses eventos. Os comícios precisam terminar antes, até 1º de outubro. No dia da votação, fica proibida qualquer propaganda que configure boca de urna, incluindo distribuição de santinhos e uso de alto-falantes; a manifestação individual e silenciosa de preferência política, com camisetas, broches, bandeiras ou adesivos, continua permitida, desde que sem aglomeração.
Fiscalização
Denúncias de propaganda irregular podem ser feitas pelo aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, por candidatos, partidos e eleitores que identifiquem condutas em desacordo com a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e as resoluções do TSE.