A propaganda eleitoral das Eleições Gerais de 2026 passa a ser oficialmente permitida a partir deste domingo (16). A data marca o fim da pré-campanha e libera instrumentos até então vedados, como pedido explícito de voto, propaganda nas ruas e na internet, uso de adesivos e bandeiras, distribuição de material impresso e impulsionamento pago de conteúdo, dentro das condições fixadas pela Justiça Eleitoral.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até 15 de agosto os pré-candidatos estavam submetidos às regras da pré-campanha, podendo participar de entrevistas, debates e eventos e divulgar posicionamentos, mas sem pedir votos de forma explícita. Quem descumprisse esse limite estaria sujeito a responder por propaganda eleitoral antecipada irregular.

O que passa a valer