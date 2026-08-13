O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí está com inscrições abertas para o curso de Ajudante de Cozinha, realizado em parceria com o Qualifica SP. As aulas começam no dia 31 deste mês, no período noturno, oferecendo aos participantes a oportunidade de adquirir conhecimentos práticos e técnicos para atuação no ramo alimentício.

O curso é voltado à formação de profissionais para auxiliar nos serviços de alimentação, contribuindo no preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos. Os alunos terão contato com temas como rotina e postura profissional, segurança no trabalho, conceitos básicos de cozinha, higiene e boas práticas de manipulação, utilização de equipamentos e utensílios, técnicas de corte e preparo de alimentos, conservação e armazenamento, além de noções de porcionamento e organização das refeições.

A formação também busca aproximar os participantes das necessidades do mercado de trabalho, apresentando conhecimentos que podem ser aplicados no dia a dia de restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos do setor de alimentação.