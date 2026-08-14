A menos de quatro meses para as festas natalinas, os panetones já começaram a aparecer nas prateleiras de supermercados de Jundiaí e região. Reflexo de que as fábricas já estão a todo vapor com a produção que este ano deve crescer 10% em comparação ao ano anterior. Uma fábrica de panetones da região prevê chegar a 20 milhões de unidades com produção iniciada em julho.
Apesar de o consumo se concentrar no fim do ano, a preparação da indústria começa bem antes. O planejamento envolve escolha de matérias-primas, desenvolvimento de produtos e definição das embalagens. Segundo o diretor da fábrica, Rômulo Romanato, a antecipação é necessária para que os produtos estejam disponíveis quando a procura aumentar. “Para a indústria, o Natal começa muito antes de dezembro. Existe uma expectativa do público por esse momento. O panetone não é apenas um produto da ceia, ele também faz parte da preparação e da espera pelo Natal”, afirma.
No comércio, a procura ainda é pequena, mas os primeiros consumidores já começaram a comprar. Leandro Aparecido, responsável por um mercado da região, conta que os panetones chegaram às prateleiras há cerca de 15 dias e algumas unidades já foram vendidas. “Não vende o ano todo. Sinto que as pessoas começam a procurar mais para o fim do ano, mas sempre sai algum fora de época. Já tivemos algumas vendas”, diz.
Tradicional divide espaço com recheados
Os sabores tradicionais de frutas cristalizadas com uvas-passas e gotas de chocolate continuam liderando as vendas, mas as versões recheadas, gourmet e de longa fermentação natural ganham espaço entre consumidores que buscam produtos diferentes.
O diretor Romanato explica que a mudança também aparece no tamanho e na apresentação dos produtos. Para este ano, a indústria prepara versões de 1 quilo e 3 quilos, além de um pandoro de 500 gramas. “Ainda existe uma preferência muito forte pelos panetones tradicionais, principalmente pelo preço e pela variedade de tamanhos. Ao mesmo tempo, os produtos gourmet, recheados e de longa fermentação vêm conquistando novos consumidores, especialmente para presentear”, afirma.
Uma fábrica de chocolates e panetones da região também já se prepara para o período de maior movimento. A produção começa no fim de outubro, já que a maior concentração das vendas ocorre nas semanas próximas ao Natal.
De acordo com Rosane de Souza Paes Cereser, diretora da empresa, os sabores de gotas de chocolate, recheio de trufa e creme de avelã estão entre os mais procurados. Para este ano, a fábrica também prepara novidades em produtos para presente. “A expectativa é de que as vendas sejam muito boas porque o Natal é um momento gostoso para presentear. A gente se prepara com antecedência para conseguir atender bem a demanda, que aumenta principalmente nos meses que antecedem a data”, afirma.
Embora o calendário ainda esteja longe das festas de fim de ano, há consumidores que não fazem questão de esperar dezembro para comer panetone. A jundiaiense Camila Ferreira, diz que o produto já faz parte da rotina. “Para mim, panetone não tem época. Se tiver no mercado em janeiro, eu compro. Se aparecer em julho, melhor ainda. Não preciso esperar o Natal para comer uma coisa que eu gosto tanto.”