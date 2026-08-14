A menos de quatro meses para as festas natalinas, os panetones já começaram a aparecer nas prateleiras de supermercados de Jundiaí e região. Reflexo de que as fábricas já estão a todo vapor com a produção que este ano deve crescer 10% em comparação ao ano anterior. Uma fábrica de panetones da região prevê chegar a 20 milhões de unidades com produção iniciada em julho.

Apesar de o consumo se concentrar no fim do ano, a preparação da indústria começa bem antes. O planejamento envolve escolha de matérias-primas, desenvolvimento de produtos e definição das embalagens. Segundo o diretor da fábrica, Rômulo Romanato, a antecipação é necessária para que os produtos estejam disponíveis quando a procura aumentar. “Para a indústria, o Natal começa muito antes de dezembro. Existe uma expectativa do público por esse momento. O panetone não é apenas um produto da ceia, ele também faz parte da preparação e da espera pelo Natal”, afirma.

No comércio, a procura ainda é pequena, mas os primeiros consumidores já começaram a comprar. Leandro Aparecido, responsável por um mercado da região, conta que os panetones chegaram às prateleiras há cerca de 15 dias e algumas unidades já foram vendidas. “Não vende o ano todo. Sinto que as pessoas começam a procurar mais para o fim do ano, mas sempre sai algum fora de época. Já tivemos algumas vendas”, diz.

Tradicional divide espaço com recheados