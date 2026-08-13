A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e da Divisão de Fiscalização Fundiária, realizou na última sexta-feira (7) uma nova operação em conjunto com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP) para combater o parcelamento irregular do solo. A ação teve como alvo ofertas clandestinas localizadas no loteamento Parque Morangaba, na região da Serra do Japi, área de grande relevância ambiental para o município.
As equipes identificaram anúncios de terrenos publicados em plataformas imobiliárias, como OLX, Viva Real e ZAP Imóveis, além de placas instaladas diretamente no local por imobiliárias. Os corretores responsáveis pelas ofertas foram localizados, autuados pelo Creci-SP e notificados pelo município a interromper imediatamente a divulgação e a comercialização das áreas, além de apresentar a documentação dos imóveis. A fiscalização prossegue para identificar os responsáveis pelas áreas e apurar a tentativa de parcelamento clandestino.
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A ação integra o trabalho permanente da prefeitura para impedir que novos loteamentos irregulares avancem no município. A estratégia é atuar de forma preventiva, identificando as irregularidades ainda na fase de divulgação e comercialização, antes que o problema cresça, novas construções sejam implantadas e moradores sejam prejudicados financeiramente.
Fiscalização permanente para evitar novos loteamentos irregulares
Entre janeiro e julho deste ano, as equipes da Secretaria Municipal de Habitação realizaram aproximadamente 200 vistorias presenciais para averiguar denúncias, realizar fiscalizações de rotina e monitorar áreas consideradas vulneráveis. No mesmo período, foram emitidas 105 autuações, notificações e embargos administrativos.
Em 2026, também foram identificadas cinco novas tentativas de parcelamento clandestino em diferentes regiões da cidade. Segundo a Secretaria de Habitação, o trabalho de monitoramento e resposta rápida tem contribuído para conter essas ocorrências ainda no início, evitando a formação de grandes núcleos irregulares e reduzindo o risco de prejuízos para potenciais compradores.
A fiscalização combina diferentes ferramentas para acompanhar o território e identificar possíveis irregularidades. Além das vistorias presenciais e da análise de denúncias dos moradores, as equipes utilizam geoprocessamento e imagens de satélite atualizadas diariamente, monitoram redes sociais, sites de anúncios e grupos comunitários e realizam operações conjuntas com a Guarda Municipal e parceiros como o Creci-SP.
As áreas periféricas, zonas rurais, vetores de expansão urbana e regiões próximas a áreas de preservação ambiental recebem atenção especial em razão dos riscos urbanísticos e ambientais. Entre os locais que já demandaram ações estão Champirra, Engordadouro e Jundiaí-Mirim, além das proximidades da Serra do Japi.
Atuação conjunta amplia fiscalização
A parceria com o Creci-SP permite uma resposta mais rápida quando são identificados anúncios de terrenos irregulares. A equipe municipal verifica a situação do imóvel e oferece o respaldo técnico necessário para a atuação do conselho junto aos profissionais do setor.