A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e da Divisão de Fiscalização Fundiária, realizou na última sexta-feira (7) uma nova operação em conjunto com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP) para combater o parcelamento irregular do solo. A ação teve como alvo ofertas clandestinas localizadas no loteamento Parque Morangaba, na região da Serra do Japi, área de grande relevância ambiental para o município.

As equipes identificaram anúncios de terrenos publicados em plataformas imobiliárias, como OLX, Viva Real e ZAP Imóveis, além de placas instaladas diretamente no local por imobiliárias. Os corretores responsáveis pelas ofertas foram localizados, autuados pelo Creci-SP e notificados pelo município a interromper imediatamente a divulgação e a comercialização das áreas, além de apresentar a documentação dos imóveis. A fiscalização prossegue para identificar os responsáveis pelas áreas e apurar a tentativa de parcelamento clandestino.

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