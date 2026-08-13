A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), divulgou na Imprensa Oficial do município (edição 5858) uma lista com mais de 100 nomes da quarta chamada da lista de espera para as aulas de natação das turmas “Estrela do Mar”, “Infantil”, “Teens”, “master Adulto” e “60+” (esta última vale tanto para iniciantes quanto para quem já sabe nadar). As aulas ocorrerão na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., dentro do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. Clique neste link para ver os contemplados (páginas 23 a 26).

Os convocados devem ficar atentos às orientações, datas dos testes e período de matrícula.

Todos os candidatos da quarta chamada deverão comparecer ao Bolão munidos da documentação exigida: RG ou CPF original, comprovante de residência em nome do candidato ou responsável (contas oficiais ou contrato de locação com firma reconhecida), atestado médico dermatológico recente, preenchimento do PAR-Q (Questionário de Prontidão para Atividade Física), que integra a ficha cadastral disponibilizada no local, e uma foto 3×4 recente (digital, disponível no celular).