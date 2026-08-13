Com a chegada do período de estiagem, quando os focos de incêndio às margens das rodovias se tornam mais frequentes, a Motiva Autoban intensifica o monitoramento e as ações preventivas para garantir a segurança dos clientes.
Uma das principais ferramentas utilizadas pela concessionária é o Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (Smac), plataforma instalada no Centro de Controle Operacional (CCO). O sistema monitora, em tempo real, informações de satélites meteorológicos e, por meio de georreferenciamento, identifica focos de calor e queimadas próximos às rodovias administradas pela concessionária, permitindo uma resposta rápida das equipes operacionais.
Além do acompanhamento em tempo real, o Smac também realiza previsões de risco para períodos de até 15 dias, considerando fatores como ondas de calor, baixos índices de umidade relativa do ar e outras condições climáticas favoráveis à ocorrência de incêndios.
Como parte da estratégia preventiva, as equipes de tráfego posicionam caminhões-pipa em pontos estratégicos da malha rodoviária para agilizar o atendimento em situações de emergência.
“As viaturas de inspeção, os guinchos leves e pesados possuem abafadores, e as equipes que atuam nesses veículos são treinadas para realizar o primeiro combate aos focos menores. Em ocorrências de grande porte, o Corpo de Bombeiros é acionado”, explica a gerente do CCO, Neucélia Cevalhos.
Segundo a gerente, a combinação entre tecnologia e planejamento operacional tem contribuído para tornar as ações mais eficientes. “Com a equipe operacional posicionada estrategicamente e a plataforma Smac, conseguimos prever cenários críticos e aumentar a eficiência das nossas ações, evitando as cortinas de fumaça que comprometem a visibilidade dos motoristas”, reforça Neucélia.
A concessionária destaca que, além do trabalho realizado pelas equipes operacionais, a colaboração da população é fundamental para evitar incêndios e queimadas de qualquer material próximo às rodovias.
Em caso de incêndio próximo à rodovia, a Motiva Autoban pode ser acionada pelo WhatsApp 0800 055 55 50.
Dicas de segurança em caso de fumaça na pista
Ao se deparar com fumaça sobre a rodovia, o motorista deve:
- Reduzir a velocidade gradativamente;
- Fechar os vidros do veículo;
- Manter distância segura do veículo à frente;
- Nunca parar sobre a pista;
- Não utilizar o pisca-alerta com o veículo em movimento.
Essas medidas ajudam a preservar a visibilidade e a segurança durante a passagem por áreas afetadas por fumaça.