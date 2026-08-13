Com a chegada do período de estiagem, quando os focos de incêndio às margens das rodovias se tornam mais frequentes, a Motiva Autoban intensifica o monitoramento e as ações preventivas para garantir a segurança dos clientes.

Uma das principais ferramentas utilizadas pela concessionária é o Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (Smac), plataforma instalada no Centro de Controle Operacional (CCO). O sistema monitora, em tempo real, informações de satélites meteorológicos e, por meio de georreferenciamento, identifica focos de calor e queimadas próximos às rodovias administradas pela concessionária, permitindo uma resposta rápida das equipes operacionais.

Além do acompanhamento em tempo real, o Smac também realiza previsões de risco para períodos de até 15 dias, considerando fatores como ondas de calor, baixos índices de umidade relativa do ar e outras condições climáticas favoráveis à ocorrência de incêndios.