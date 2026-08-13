Ao completar um ano neste mês de agosto, o programa Centro da Gente entra em uma nova fase, com o avanço dos estudos para a criação de um pacote de incentivos fiscais voltado à revitalização da região central. A proposta da Prefeitura de Jundiaí prevê benefícios no IPTU para proprietários que invistam na recuperação e modernização de imóveis, em novos empreendimentos residenciais e em outras melhorias no Centro.

A iniciativa amplia o trabalho que vem sendo desenvolvido desde o início do programa. Depois de reforçar ações de zeladoria, segurança e manutenção dos espaços públicos, além de promover atividades para aumentar a circulação de pessoas e famílias, a Prefeitura prepara agora medidas para incentivar o investimento privado e a ocupação dos imóveis do Centro. As propostas de incentivos fiscais já foram apresentadas e discutidas durante reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Centro, realizada no dia 3 de julho.

“Desde a construção do programa, pensamos as ações como uma engrenagem. Estamos atuando na melhoria da zeladoria, da segurança e nas ações de ativação do Centro. Agora avançamos para um novo elo dessa engrenagem, que são os incentivos fiscais”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.