Quem encontra uma pessoa em situação de rua muitas vezes deseja ajudar e busca uma forma imediata de oferecer apoio. No entanto, existem maneiras de contribuir que podem gerar impactos mais duradouros e ampliar as possibilidades de acesso a direitos, serviços e oportunidades de reconstrução de vínculos e projetos de vida.
Com esse propósito, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), lança a campanha “Não dê o que sobra. Dê o que transforma”. A iniciativa orienta a população sobre a importância de direcionar as pessoas em situação de rua para a rede municipal de atendimento, que oferece acolhimento, orientação, acompanhamento e acesso a diferentes políticas públicas.
A campanha busca conscientizar a população de que o problema da situação de rua é complexo e exige um trabalho contínuo, realizado por equipes especializadas que atuam diariamente na construção de vínculos, no acolhimento e na busca por alternativas que permitam às pessoas retomarem seus projetos de vida. “A solidariedade da população é muito importante e nasce de um sentimento legítimo de cuidado com o próximo. O que queremos mostrar é que ela pode ser ainda mais transformadora quando fortalece a rede de acolhimento. Cada pessoa atendida tem uma história diferente e precisa de acompanhamento especializado para romper o ciclo da rua, reconstruir vínculos familiares, recuperar sua autonomia e acessar seus direitos. Quando a sociedade caminha junto com essa rede, aumentamos as chances de um recomeço verdadeiro”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca.
Uma rede preparada
Em Jundiaí, o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade é realizado por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que reúne serviços gratuitos voltados à proteção social, orientação e garantia de direitos.
As equipes são formadas por assistentes sociais, psicólogos, educadores e outros profissionais que acompanham cada caso de forma individualizada, respeitando a história e as necessidades de cada pessoa.
Entre os principais equipamentos está o Centro POP, serviço especializado para pessoas em situação de rua. No local, são oferecidos alimentação, espaço para higiene, guarda de pertences, apoio para emissão de documentos, orientação para acesso ao trabalho e geração de renda, além de encaminhamentos para outros serviços da rede. O atendimento é gratuito e não exige apresentação de documentos.
Outro importante serviço é o Recâmbio, que atua na reconstrução de vínculos familiares e no retorno assistido de pessoas que desejam voltar para sua cidade de origem quando essa é a alternativa mais adequada para o recomeço.
A rede também conta com os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), porta de entrada da Assistência Social para famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo acesso ao Cadastro Único, benefícios sociais, orientação e acompanhamento familiar.
Já os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) prestam atendimento às pessoas e famílias que tiveram direitos violados, como casos de violência, abandono, negligência e outras situações que exigem acompanhamento especializado.
Como a população pode colaborar
A campanha reforça que ninguém precisa deixar de ser solidário. Pelo contrário: a proposta é transformar a boa intenção em uma ajuda capaz de produzir mudanças duradouras.
Ao fortalecer a rede de acolhimento, a população contribui para que pessoas em situação de rua tenham acesso à documentação, atendimento técnico, oportunidades de trabalho, fortalecimento dos vínculos familiares, acolhimento quando necessário e acompanhamento para reconstrução da autonomia.
A mensagem é simples: mais do que aliviar uma necessidade imediata, é possível apoiar caminhos que ofereçam dignidade, proteção e novas oportunidades para quem deseja sair da situação de rua.
A população pode colaborar acionando o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) pelo WhatsApp (11) 98531-0146, disponível 24 horas por dia, para informar situações que necessitem de abordagem e encaminhamento pela equipe técnica.