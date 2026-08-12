Com esse propósito, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), lança a campanha “Não dê o que sobra. Dê o que transforma”. A iniciativa orienta a população sobre a importância de direcionar as pessoas em situação de rua para a rede municipal de atendimento, que oferece acolhimento, orientação, acompanhamento e acesso a diferentes políticas públicas.

Quem encontra uma pessoa em situação de rua muitas vezes deseja ajudar e busca uma forma imediata de oferecer apoio. No entanto, existem maneiras de contribuir que podem gerar impactos mais duradouros e ampliar as possibilidades de acesso a direitos, serviços e oportunidades de reconstrução de vínculos e projetos de vida.

A campanha busca conscientizar a população de que o problema da situação de rua é complexo e exige um trabalho contínuo, realizado por equipes especializadas que atuam diariamente na construção de vínculos, no acolhimento e na busca por alternativas que permitam às pessoas retomarem seus projetos de vida. “A solidariedade da população é muito importante e nasce de um sentimento legítimo de cuidado com o próximo. O que queremos mostrar é que ela pode ser ainda mais transformadora quando fortalece a rede de acolhimento. Cada pessoa atendida tem uma história diferente e precisa de acompanhamento especializado para romper o ciclo da rua, reconstruir vínculos familiares, recuperar sua autonomia e acessar seus direitos. Quando a sociedade caminha junto com essa rede, aumentamos as chances de um recomeço verdadeiro”, destaca a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca.

Uma rede preparada

Em Jundiaí, o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade é realizado por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que reúne serviços gratuitos voltados à proteção social, orientação e garantia de direitos.

As equipes são formadas por assistentes sociais, psicólogos, educadores e outros profissionais que acompanham cada caso de forma individualizada, respeitando a história e as necessidades de cada pessoa.