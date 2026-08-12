A TIC Trens, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (Fussp), entra na reta final da Campanha do Agasalho 2026. As doações podem ser realizadas até 31 de agosto em 16 estações da Linha 7-Rubi, com o objetivo de arrecadar roupas, cobertores e outros itens de inverno em bom estado para proteger e acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social nos dias mais frios.
Na Linha 7-Rubi, a campanha já arrecadou 5.340 quilos de agasalhos e 484 sacos com itens diversos nas três entregas realizadas até o momento. Os volumes foram encaminhados ao Fundo Social de São Paulo, responsável pela triagem e posterior distribuição às entidades cadastradas.
As caixas de coleta estão disponíveis em 16 estações da Linha 7-Rubi (todas, exceto Palmeiras-Barra Funda), sempre próximas às linhas de bloqueio. A localização facilita a participação dos passageiros que circulam diariamente pelo sistema.
Serviço
Campanha do Agasalho 2026 - TIC Trens e Fundo Social de São Paulo
Período: até 31 de agosto de 2026
Horário: das 4h à meia-noite
Locais de coleta: estações Água Branca, Lapa, Piqueri, Pirituba, Vila Clarice, Jaraguá, Vila Aurora, Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Baltazar Fidélis, Francisco Morato, Botujuru, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí
O que doar: roupas, agasalhos, cobertores e acessórios de inverno em bom estado de conservação