12 de agosto de 2026
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ARRECADAÇÕES

Campanha do Agasalho na Linha 7-Rubi vai até o fim do mês

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Podem ser doados roupas, agasalhos, cobertores e acessórios de inverno em bom estado de conservação
Podem ser doados roupas, agasalhos, cobertores e acessórios de inverno em bom estado de conservação

A TIC Trens, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (Fussp), entra na reta final da Campanha do Agasalho 2026. As doações podem ser realizadas até 31 de agosto em 16 estações da Linha 7-Rubi, com o objetivo de arrecadar roupas, cobertores e outros itens de inverno em bom estado para proteger e acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social nos dias mais frios.

Na Linha 7-Rubi, a campanha já arrecadou 5.340 quilos de agasalhos e 484 sacos com itens diversos nas três entregas realizadas até o momento. Os volumes foram encaminhados ao Fundo Social de São Paulo, responsável pela triagem e posterior distribuição às entidades cadastradas.

As caixas de coleta estão disponíveis em 16 estações da Linha 7-Rubi (todas, exceto Palmeiras-Barra Funda), sempre próximas às linhas de bloqueio. A localização facilita a participação dos passageiros que circulam diariamente pelo sistema.

Serviço
Campanha do Agasalho 2026 - TIC Trens e Fundo Social de São Paulo
Período: até 31 de agosto de 2026
Horário: das 4h à meia-noite
Locais de coleta: estações Água Branca, Lapa, Piqueri, Pirituba, Vila Clarice, Jaraguá, Vila Aurora, Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Baltazar Fidélis, Francisco Morato, Botujuru, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí
O que doar: roupas, agasalhos, cobertores e acessórios de inverno em bom estado de conservação

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