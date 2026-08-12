A Fundação Serra do Japi promove, no dia 26 de setembro, das 13h às 18h, mais uma edição do Café com Foto – Workshop de Fotografia da Natureza, uma experiência que une aprendizado, contemplação e contato direto com a Mata Atlântica na Base Ecológica da Serra do Japi.
Voltada para pessoas de todas as idades e níveis de conhecimento, a atividade tem como objetivo despertar um novo olhar sobre a natureza por meio da fotografia. Mais do que aprender técnicas de registro de imagens, os participantes serão convidados a desenvolver a percepção, a sensibilidade e a conexão com o ambiente natural, observando detalhes, formas, cores e histórias presentes em um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo.
A programação começa com uma recepção às 13h, seguida de uma palestra sobre os fundamentos da fotografia de natureza, abordando conceitos de técnica, composição e narrativa visual. Após um intervalo para café e troca de experiências, os participantes seguirão para uma atividade prática na Serra do Japi, colocando em ação os conhecimentos adquiridos durante uma caminhada fotográfica pela mata. O encerramento está previsto para as 17h30.
A condução será de Yuri Messas, doutor em Biologia Animal, pesquisador em ecologia e fotógrafo de natureza. Com uma trajetória que integra ciência, arte e educação ambiental, ele compartilhará conhecimentos e experiências para proporcionar uma vivência de conexão com a biodiversidade local.
Não é necessário possuir conhecimentos prévios em fotografia. Os participantes podem utilizar câmera fotográfica ou mesmo o celular para registrar a experiência.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do formulário disponível neste link.
Serviço
Café com Foto – Workshop de Fotografia da Natureza
Data: 26 de setembro de 2026
Horário: das 13h às 18h
Local: Base Ecológica da Serra do Japi – avenida Brasil Tâmega, nº 4000
Inscrições gratuitas neste link e vagas limitadas