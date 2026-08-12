A Fundação Serra do Japi promove, no dia 26 de setembro, das 13h às 18h, mais uma edição do Café com Foto – Workshop de Fotografia da Natureza, uma experiência que une aprendizado, contemplação e contato direto com a Mata Atlântica na Base Ecológica da Serra do Japi.

Voltada para pessoas de todas as idades e níveis de conhecimento, a atividade tem como objetivo despertar um novo olhar sobre a natureza por meio da fotografia. Mais do que aprender técnicas de registro de imagens, os participantes serão convidados a desenvolver a percepção, a sensibilidade e a conexão com o ambiente natural, observando detalhes, formas, cores e histórias presentes em um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo.