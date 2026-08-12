Só este ano, segundo dados informados com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, foram registrados pelo 156, Canal de Comunicação da Prefeitura de Jundiaí, 240 reclamações de munícipes sobre fios baixos, soltos ou instalados de forma irregular no município. Neste mesmo período, segundo informou a CPFL Piratininga, 440 postes foram regularizados, o que corresponde a aproximadamente 18 quilômetros de rede. Foram pelo menos 3,35 toneladas de materiais recolhidos durante as ações.

Atualmente 50 empresas de telecomunicações compartilham os postes da rede elétrica em Jundiaí. Entre os principais problemas identificados estão cabos baixos, soltos, emaranhados e os chamados “cabos mortos”, sem uso, mas que permanecem instalados. E foi exatamente um desses problemas que terminou em acidente no bairro Eloy Chaves.

Jorge Souza de Oliveira Júnior estava de moto, à noite, quando foi atingido por um fio enquanto passava pelo local. Segundo ele, o cabo ficou preso na região do pescoço e só se soltou porque a fivela do capacete estava frouxa. Com o impacto, ele perdeu o controle da moto, caiu e bateu o rosto no chão. “Se a fivela estivesse presa, teria acontecido algum problema sério na minha cervical e no pescoço. Mesmo com o impacto, o fio não cedeu de forma nenhuma”, relata.