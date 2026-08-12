A urna eletrônica terá uma nova interface nas Eleições 2026, com mudanças para tornar a votação mais acessível e intuitiva. As telas foram redesenhadas e passam a utilizar uma fonte desenvolvida para facilitar a leitura, especialmente para pessoas com deficiência visual. A urna também terá uma barra de progresso, que permitirá acompanhar as etapas da votação e identificar os cargos já votados e os que ainda serão apresentados. Outra novidade é a ampliação do uso de intérpretes de Libras para indicar voto em branco, nulo e de legenda. As mudanças buscam facilitar a experiência dos eleitores durante a votação.

Nova audiência pública sobre a Serra do Japi



Na próxima quarta-feira (13), às 18 horas, será realizada audiência pública na Câmara Municipal de Jundiaí para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 1.191/2026, encaminhado pelo Poder Executivo. A proposta estabelece, por prazo determinado, a vedação de procedimentos administrativos para fins imobiliários e correlatos, além de outras atividades no Território de Gestão da Serra do Japi. A audiência dá continuidade ao debate iniciado em 6 de agosto, quando foi discutido o PLC nº 1.188/2026, de autoria do presidente da Câmara, vereador Edicarlos Vieira. O texto altera a Lei Complementar nº 518/2012 para tornar permanente a restrição a procedimentos imobiliários na região e prevê sanções ambientais em caso de descumprimento. A participação da população é aberta.



Cidade Legal

A Prefeitura de Cabreúva entregou 11 Títulos de Legitimação de Posse a moradores dos bairros Novo Bonfim e Jardim Paraíso. A ação foi realizada por meio do Programa Cidade Legal, da Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o município. O documento garante segurança jurídica às famílias, além de contribuir para a valorização dos imóveis e assegurar direitos relacionados à moradia. A regularização fundiária também representa um avanço para a cidadania e a dignidade dos moradores que aguardavam pela documentação. A iniciativa busca ampliar o acesso à regularização e proporcionar maior segurança às famílias cabreuvanas.