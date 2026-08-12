A sessão da Câmara Municipal de Jundiaí desta terça-feira (11) transcorreu de forma tranquila, com a presença dos 19 vereadores. Ao todo, 12 itens foram apreciados na Ordem do Dia. Entre os destaques estiveram a exclusão de um projeto que prevê isenção de IPTU para locatários aposentados, a criação da Câmara da Melhor Idade e a aprovação de uma proposta relacionada à TVTEC, que recebeu apenas um voto contrário.
O Projeto de Lei Complementar nº 1.156/2025, de autoria do vereador Juninho Adilson (União), foi excluído da pauta a pedido do próprio autor. A proposta altera o Código Tributário para isentar do pagamento do IPTU o locatário de imóvel que seja aposentado, pensionista ou beneficiário do Amparo Social ao Idoso e do Amparo Social à Pessoa com Deficiência, nas condições estabelecidas no projeto.
Segundo o vereador, a matéria foi excluída para que possa ser melhor estudada e discutida em um momento mais oportuno. O projeto, portanto, não foi rejeitado e poderá retornar à pauta posteriormente.
Câmara da Melhor Idade é aprovada
Outro destaque da sessão foi a aprovação do projeto que institui a Câmara da Melhor Idade. A proposta recebeu o apoio da maioria dos vereadores, que utilizaram a palavra para destacar a importância de ampliar a participação da população idosa nas discussões do Legislativo.
Os parlamentares ressaltaram que a iniciativa permitirá que pessoas idosas apresentem suas demandas, contribuam para os debates e auxiliem na construção de políticas públicas voltadas à terceira idade.
A criação da Câmara da Melhor Idade foi apontada pelos vereadores como uma forma de aproximar o Legislativo dessa parcela da população e garantir que suas necessidades sejam ouvidas e consideradas na elaboração de ações e políticas públicas.
Também foi aprovado o projeto relacionado à Fundação Escola TVTEC Jundiaí. A proposta recebeu apenas um voto contrário, sendo aprovada pela ampla maioria dos vereadores.
Veto sobre poda de árvores é rejeitado
Outro item que gerou manifestações no plenário foi o Veto nº 21/2026, do prefeito municipal, ao Projeto de Lei nº 15.278/2026, de autoria dos vereadores Madson Henrique e Paulo Sergio Martins.
A proposta altera a Lei nº 10.104/2024, que institui o Plano de Arborização Urbana, para disciplinar a poda e a supressão de árvores por particulares em casos de omissão do Poder Público, estabelecendo critérios técnicos, prazos e hipóteses de intervenção.
O veto total foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Alguns parlamentares utilizaram a palavra para defender o projeto e seus autores. Entre os argumentos apresentados esteve a grande demanda por serviços de poda de árvores no município. Em defesa também foi mencionado que, diante da demora no atendimento de determinadas solicitações, não faria sentido impedir que o morador que tenha condições financeiras arque com o serviço, desde que sejam respeitados os critérios técnicos estabelecidos.
Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 15.359/2026, de autoria do prefeito, que estende a denominação de “Rua Dona Maria Carletti” ao trecho que segue até a Avenida João Toresin, no bairro Jundiaí-Mirim.
A sessão teve ainda uma pausa prolongada em razão da presença do secretário municipal de Saúde, o que gerou certo murmurinho nos comentários nas redes sociais. Os vereadores aproveitaram a oportunidade para conversar com o titular da pasta sobre demandas relacionadas à área.
Além do veto, que foi rejeitado, e do projeto de isenção de IPTU, que foi excluído da pauta, os demais projetos e matérias previstos na Ordem do Dia foram aprovados pelos vereadores.
Ao final da sessão os munícipes foram convidados a participar das próximas audiências públicas que serão realizadas no mês de agosto.