A sessão da Câmara Municipal de Jundiaí desta terça-feira (11) transcorreu de forma tranquila, com a presença dos 19 vereadores. Ao todo, 12 itens foram apreciados na Ordem do Dia. Entre os destaques estiveram a exclusão de um projeto que prevê isenção de IPTU para locatários aposentados, a criação da Câmara da Melhor Idade e a aprovação de uma proposta relacionada à TVTEC, que recebeu apenas um voto contrário.

O Projeto de Lei Complementar nº 1.156/2025, de autoria do vereador Juninho Adilson (União), foi excluído da pauta a pedido do próprio autor. A proposta altera o Código Tributário para isentar do pagamento do IPTU o locatário de imóvel que seja aposentado, pensionista ou beneficiário do Amparo Social ao Idoso e do Amparo Social à Pessoa com Deficiência, nas condições estabelecidas no projeto.

Segundo o vereador, a matéria foi excluída para que possa ser melhor estudada e discutida em um momento mais oportuno. O projeto, portanto, não foi rejeitado e poderá retornar à pauta posteriormente.