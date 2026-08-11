12 de agosto de 2026
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COMUNICAÇÃO DIRETA

CDL Jundiaí lança canal exclusivo no WhatsApp

Por Da redação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / CDL Jundiaí
O canal reúne informações sobre cursos, workshops, eventos, serviços, oportunidades e novidades da entidade em um só lugar
O canal reúne informações sobre cursos, workshops, eventos, serviços, oportunidades e novidades da entidade em um só lugar

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí acaba de lançar um canal exclusivo no WhatsApp para manter associados e empresários informados sobre as principais novidades, ações e oportunidades da entidade.

O canal foi criado para facilitar o acesso às informações e aproximar ainda mais a CDL Jundiaí do público empresarial. Por meio dele, serão divulgados conteúdos sobre cursos, workshops, eventos, serviços, novidades e outras iniciativas promovidas pela entidade.

A iniciativa amplia os canais de comunicação da entidade e oferece aos empresários uma forma prática de acompanhar tudo o que acontece na CDL Jundiaí.

Para ter acesso à novidade, é necessário seguir o canal oficial da CDL Jundiaí no WhatsApp (CLICA AQUI).

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