Um levantamento do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com dados das regionais do Dados do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) revela que a região de Jundiaí exportou nos sete primeiros meses deste ano R$ 1,71 bilhão, um aumento de 12,2% na comparação interanual. As importações somaram US$ 5,84 bilhões, crescimento de 11,9% frente ao mesmo período do ano passado.
Os principais itens exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (20,1%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (17,9%) e produtos de perfumaria (9,9%). As importações concentraram-se em máquinas, aparelhos e materiais elétricos (28%), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (24,9%) e produtos farmacêuticos (7%).
No período analisado, os principais destinos das exportações da região de Jundiaí foram Estados Unidos (20,3%), Argentina (18,7%) e Chile (8,9%). As compras tiveram como principais origens China (29,5%), Estados Unidos (9,4%) e México (8,7%).
O presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Fiesp, Rafael Cervone, salienta que “a indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido perante o governo, pode contribuir de modo cada vez mais significativo para ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fato de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações”.
Cervone lembra, também, que o Ciesp presta assessoria na área do comércio exterior às empresas associadas. Para isso, basta entrar em contato com a Diretoria Regional do CIESP, em Jundiaí, pelo telefone: (11) 4815-7941.
Em São Paulo
No período de janeiro a julho de 2026, o Estado de São Paulo exportou US$ 45,84 bilhões, com crescimento de 5,5% em relação aos US$ 43,43 bilhões registrados no mesmo período de 2025. As importações aumentaram 5,3%, passando de US$ 50,28 bilhões para US$ 52,94 bilhões.
A corrente de comércio, no período, foi de US$ 98,78 bilhões, crescendo 5,4% frente ao volume de US$ 93,72 bilhões observado no ano passado. A balança comercial teve déficit de US$ 7,10 bilhões, ante US$ 6,85 bilhões na comparação interanual, com aumento de 3,7%.