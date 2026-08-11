Um levantamento do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com dados das regionais do Dados do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) revela que a região de Jundiaí exportou nos sete primeiros meses deste ano R$ 1,71 bilhão, um aumento de 12,2% na comparação interanual. As importações somaram US$ 5,84 bilhões, crescimento de 11,9% frente ao mesmo período do ano passado.

Os principais itens exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (20,1%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (17,9%) e produtos de perfumaria (9,9%). As importações concentraram-se em máquinas, aparelhos e materiais elétricos (28%), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (24,9%) e produtos farmacêuticos (7%).

No período analisado, os principais destinos das exportações da região de Jundiaí foram Estados Unidos (20,3%), Argentina (18,7%) e Chile (8,9%). As compras tiveram como principais origens China (29,5%), Estados Unidos (9,4%) e México (8,7%).