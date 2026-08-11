11 de agosto de 2026
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FIM DE SEMANA

Sexta no Paço reúne música, gastronomia e lazer nesta sexta (14)

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Evento acontece no Paço Municipal, das 16h às 22h
Evento acontece no Paço Municipal, das 16h às 22h

Na sexta-feira (14), o Paço Municipal recebe mais uma edição do Sexta no Paço, das 16h às 22h. A programação reúne música ao vivo, comida boa, bebida gelada e aquele encontro gostoso entre amigos e família. Nesta edição, quem comanda o som é a banda Forró 22, apresentando muito ritmo para colocar o público para dançar e deixar o clima ainda mais animado. A proposta para os participantes é chegar, escolher uma das opções gastronômicas, curtir a música e aproveitar o fim de tarde em um ambiente ao ar livre.

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A gastronomia fica por conta dos food trucks e empreendedores participantes do programa ‘Jundiahy Gastronomia de Rua’, iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, e a música é por meio da Secretaria de Cultura. No cardápio, não faltam opções para todos os gostos: hambúrgueres artesanais, pastéis, espetinhos, porções e salgados. Para quem prefere doces, também haverá churros, milho e outras sobremesas. Para acompanhar, o público poderá escolher entre água, refrigerantes, sucos, caldo de cana e cerveja artesanal.

Quem for de carro poderá utilizar o estacionamento gratuito do Paço Municipal. Para quem utiliza o transporte público, a linha 577 atende a região, com saída do Terminal Hortolândia.

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