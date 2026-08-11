Os Autodefensores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jundiaí promovem uma campanha de conscientização sobre a importância de recolher as fezes dos animais durante a rotina de passeios. A iniciativa busca contribuir para a limpeza das calçadas e facilitar a circulação de pessoas com deficiência, idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.
A campanha surgiu a partir da observação dos próprios usuários da instituição, que identificaram a presença frequente de resíduos nas calçadas próximas à Apae e os transtornos causados a quem circula pelo local. Como resultado, eles propuseram a instalação de placas educativas nos muros da entidade com mensagens voltadas aos tutores de animais.
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A ação foi desenvolvida pelo grupo de Autodefensoria da Apae, criado há cerca de um ano, formado por pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com apoio de uma equipe multidisciplinar. O grupo discute temas relacionados à acessibilidade, inclusão e participação social, valorizando as experiências dos próprios usuários. Além de sugerirem a campanha, os Autodefensores participaram da criação das placas, contribuindo na escola das mensagens, cores e identidade visual.
Segundo a terapeuta ocupacional Camila Covas Ribeiro, a Autodefensoria busca ampliar a participação das pessoas com deficiência nas decisões e na busca por melhorias. "A ideia é que eles possam compartilhar as experiências que vivem no dia a dia, apontar dificuldades, reivindicar melhorias e sugerir soluções. É um espaço de escuta, participação e construção coletiva, onde cada integrante tem voz e participa das decisões", explica.
Para o presidente da Apae de Jundiaí, Alessandro Mazzola, a campanha demonstra como as pessoas com deficiência podem contribuir ativamente para transformar a sociedade. "Quando damos espaço para que nossos usuários sejam protagonistas, mostramos que eles não apenas identificam desafios, mas também apresentam soluções que beneficiam toda a comunidade. Essa campanha é um exemplo de cidadania, participação social e respeito ao próximo."