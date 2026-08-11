Os Autodefensores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jundiaí promovem uma campanha de conscientização sobre a importância de recolher as fezes dos animais durante a rotina de passeios. A iniciativa busca contribuir para a limpeza das calçadas e facilitar a circulação de pessoas com deficiência, idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

A campanha surgiu a partir da observação dos próprios usuários da instituição, que identificaram a presença frequente de resíduos nas calçadas próximas à Apae e os transtornos causados a quem circula pelo local. Como resultado, eles propuseram a instalação de placas educativas nos muros da entidade com mensagens voltadas aos tutores de animais.

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