Dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostram queda considerável nos principais índices criminais em Jundiaí no primeiro semestre de 2026 quando comparados aos dados do mesmo período de 2025.

Os roubos de carga caíram mais de 41% - de 17 em 2025 para 10 este ano - e os furtos de veículos, 24,8% - de 245 para 184. Outros dados reforçam a tendência de diminuição dos números, desde o ano passado, como os roubos em geral e roubos de veículos - 14,8% cada um, além dos furtos em geral - 4,5%.

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