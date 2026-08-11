Dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostram queda considerável nos principais índices criminais em Jundiaí no primeiro semestre de 2026 quando comparados aos dados do mesmo período de 2025.
Os roubos de carga caíram mais de 41% - de 17 em 2025 para 10 este ano - e os furtos de veículos, 24,8% - de 245 para 184. Outros dados reforçam a tendência de diminuição dos números, desde o ano passado, como os roubos em geral e roubos de veículos - 14,8% cada um, além dos furtos em geral - 4,5%.
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Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí, a redução desses crimes se dá graças a atuação da Guarda Municipal, em integração com as demais forças policiais da cidade. “A segurança pública em Jundiaí é construída com integração, compartilhamento de dados, estratégia, tecnologia de ponta e a presença de nossos agentes de segurança nas ruas. A atuação da nossa GM é motivo de orgulho, pois alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.
Quanto à produtividade policial, o principal dado positivo do semestre é o número de prisões efetuadas, que subiu mais de 9% - foi de 967 em 2025 para 1.057 em 2026.