Cerca de 1 milhão de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio matriculados em 2.219 escolas do Programa Ensino Integral (PEI) devem escolher, até o dia 21 de agosto, suas disciplinas eletivas para o segundo semestre. Além das aulas das disciplinas comuns do Currículo Paulista, nas eletivas os alunos escolhem o que querem aprender entre temas práticos e criativos, testar novos interesses e ter acesso a conhecimentos práticos para o dia a dia. O processo ocorre nas próprias escolas e as equipes gestoras têm até o dia 28 de agosto para registrar as opções na Secretaria Escolar Digital (SED).
Para este segundo semestre de 2026, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) passou a disponibilizar sugestões pedagógicas para apoiar o planejamento das escolas e professores. Entre as novas opções de eletivas estão: “Caminhos do Turismo Sustentável”, elaborada em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens; “Da Escola para o Mundo do Trabalho”, estruturada com a Fundação Itaú e voltada às turmas do Ensino Médio; e “Astronomia”, desenvolvida em conjunto com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Ao todo, 11 propostas foram apresentadas e estão disponíveis para as 2.219 escolas integrais. Elas incluem ainda temáticas como inteligência artificial, preparação para o vestibular e convivência.
"As escolas mantêm a autonomia para definir e criar suas próprias eletivas com base nas demandas de suas comunidades. Essas propostas estruturadas foram elaboradas para apoiar o trabalho docente, entregando materiais prontos para aplicação direta em sala de aula com os estudantes", explica o professor Fábio Paiva, da equipe de Ensino Integral da Seduc-SP.
As disciplinas eletivas são componentes curriculares semestrais da parte diversificada do currículo das escolas de tempo integral. Elas oferecem aos alunos a oportunidade de escolher temas alinhados aos seus interesses. O objetivo é integrar áreas do conhecimento e apoiar o desenvolvimento do Projeto de Vida e do protagonismo juvenil na educação em tempo integral.
“Nessa nova etapa, a Seduc-SP disponibiliza essas novas sugestões de aulas práticas, com material roteirizado, passo a passo e formação para os professores. Essas sugestões foram elaboradas com base em uma consulta feita aos estudantes, em que eles puderam indicar quais temas gostariam de estudar nas aulas eletivas”, afirma Paiva.
Nas escolas, cada disciplina eletiva possui a duração de um semestre letivo e é estruturada em 15 aulas. Ao final do período, ocorre a culminância, um evento pedagógico para apresentação dos resultados do aprendizado daquele semestre à comunidade escolar.
Organização do Feirão e processo de inscrição nas escolas
As unidades devem organizar a escolha das disciplinas por meio do Feirão das Eletivas até o dia 21 de agosto. As etapas funcionam da seguinte forma:
- Apresentação das propostas: os professores expõem suas sugestões, objetivos e metodologias das disciplinas aos estudantes em feiras interativas na escola;
- Avaliação pelos estudantes: os alunos conhecem as opções e analisam as disciplinas de acordo com seus alinhamentos pedagógicos e pessoais;
- Inscrição: os estudantes realizam a matrícula na disciplina de sua preferência dentro do prazo estipulado pela unidade, respeitando os limites de vagas por turma; e
- Registro no sistema: a direção escolar consolida as turmas e efetua o cadastro das disciplinas na Secretaria Escolar Digital entre 17 e 28 de agosto.
O cadastro no sistema permite a organização do controle de frequência escolar conforme os componentes definidos pelos alunos.
Cada uma das 2.219 escolas pode ter mais do que uma eletiva para cada semestre e, neste caso, as turmas podem ser multisseriadas. Ou seja, uma disciplina eletiva pode ser cursada por alunos do 6º e 7º ou do 8º e 9° anos, por exemplo. Cada aluno só pode participar de uma turma a cada seis meses letivos.
As aulas eletivas são destinadas a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Nos anos iniciais, a parte diversificada das escolas de Ensino Integral contempla outros grupos de disciplinas, como assembleia e projeto de convivência, por exemplo.