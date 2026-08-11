Cerca de 1 milhão de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio matriculados em 2.219 escolas do Programa Ensino Integral (PEI) devem escolher, até o dia 21 de agosto, suas disciplinas eletivas para o segundo semestre. Além das aulas das disciplinas comuns do Currículo Paulista, nas eletivas os alunos escolhem o que querem aprender entre temas práticos e criativos, testar novos interesses e ter acesso a conhecimentos práticos para o dia a dia. O processo ocorre nas próprias escolas e as equipes gestoras têm até o dia 28 de agosto para registrar as opções na Secretaria Escolar Digital (SED).

Para este segundo semestre de 2026, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) passou a disponibilizar sugestões pedagógicas para apoiar o planejamento das escolas e professores. Entre as novas opções de eletivas estão: “Caminhos do Turismo Sustentável”, elaborada em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens; “Da Escola para o Mundo do Trabalho”, estruturada com a Fundação Itaú e voltada às turmas do Ensino Médio; e “Astronomia”, desenvolvida em conjunto com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Ao todo, 11 propostas foram apresentadas e estão disponíveis para as 2.219 escolas integrais. Elas incluem ainda temáticas como inteligência artificial, preparação para o vestibular e convivência.

"As escolas mantêm a autonomia para definir e criar suas próprias eletivas com base nas demandas de suas comunidades. Essas propostas estruturadas foram elaboradas para apoiar o trabalho docente, entregando materiais prontos para aplicação direta em sala de aula com os estudantes", explica o professor Fábio Paiva, da equipe de Ensino Integral da Seduc-SP.