O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, espaço da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), promove, no dia 13 de agosto, um processo seletivo em parceria com a Total Express para o preenchimento de 100 vagas de Auxiliar de Operações.

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos, Ensino Fundamental completo e sem necessidade de experiência profissional. Há preferência para moradores de Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato.

O salário é de R$ 1.957, além de benefícios como assistência médica e odontológica, restaurante no local, vale-transporte, seguro de vida, transporte fretado, licença-maternidade e paternidade estendidas, Total Pass, Programa Boon e parceria com a Faculdade Anhanguera. As vagas são para atuação em escala 5x2, com turnos diurno, vespertino e noturno.