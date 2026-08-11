Para participar, basta reservar o número desejado por meio do link: https://minharifa.app/r/rifa-para-o-gui-tega- . Em seguida, basta fazer o pix na chave 11999729543 e enviar o comprovante pelo WhatsApp ao mesmo número.

O zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, doou uma camisa do time autografada por ele e grande parte do elenco à família do jundiaiense Guilherme Tega, para uma rifa em prol do tratamento de saúde de Guilherme. Além da camisa, os participantes concorrem a outros prêmios: 1 relógio feminino com corrente e par de brincos, no valor de R$ 300, e 1 relógio masculino do mesmo valor. Cada número da rifa custa R$ 10.

Aos 20 anos, Guilherme Tega da Silva enfrenta uma grave complicação – com comprometimento da capacidade pulmonar – após um transplante de medula óssea, e precisa, com urgência, de um tratamento que custa R$ 864 mil para continuar lutando pela vida.

Sua batalha começou em 2021, quando foi diagnosticado com um tipo muito raro de leucemia, a Leucemia Linfoide Aguda tipo B Philadelphia Like (LLA-B PH-LIKE). Para conter a progressão da doença e tentar recuperar parte da função pulmonar, ele precisa do medicamento Rezurock (belumosudil), que pode controlar a doença sem comprometer ainda mais o sistema imunológico. O tratamento não é coberto por convênio ou pelo SUS.

Além da rifa e várias outras ações que estão sendo realizadas para levantar a quantia, há a possibilidade de doar por meio do site da campanha, a qualquer tempo: https://campanhadobem.com.br/campanhas/guilherme-tega#/.