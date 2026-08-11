Estão abertas as inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) em Jundiaí. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de setembro de 2026. Ao todo, serão destinados R$ 2,8 milhões para fortalecer os diversos segmentos culturais do município.

A PNAB, instituída pela Lei nº 14.399/2022, é uma iniciativa de fomento continuado que visa democratizar o acesso à cultura e estruturar o financiamento do setor por meio de uma parceria entre a União, estados e municípios.

Para a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, os editais representam uma importante ferramenta para fortalecer a produção cultural de Jundiaí. “A PNAB é um incentivo fundamental, pois amplia as possibilidades para artistas, produtores, espaços e agentes culturais desenvolverem seus projetos e continuarem movimentando a cena cultural de Jundiaí, além de garantir que a população tenha cada vez mais acesso à arte e à cultura”, destaca.

Confira o resumo dos seis editais disponíveis