Estão abertas as inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) em Jundiaí. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de setembro de 2026. Ao todo, serão destinados R$ 2,8 milhões para fortalecer os diversos segmentos culturais do município.
A PNAB, instituída pela Lei nº 14.399/2022, é uma iniciativa de fomento continuado que visa democratizar o acesso à cultura e estruturar o financiamento do setor por meio de uma parceria entre a União, estados e municípios.
Para a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, os editais representam uma importante ferramenta para fortalecer a produção cultural de Jundiaí. “A PNAB é um incentivo fundamental, pois amplia as possibilidades para artistas, produtores, espaços e agentes culturais desenvolverem seus projetos e continuarem movimentando a cena cultural de Jundiaí, além de garantir que a população tenha cada vez mais acesso à arte e à cultura”, destaca.
Confira o resumo dos seis editais disponíveis
O Edital nº 14/2026 incentiva diferentes manifestações culturais do município, contemplando áreas como artes visuais, dança, literatura, música e teatro. Serão selecionados 109 projetos, que deverão ser executados em até 12 meses após a assinatura do termo.
Já o Edital nº 15/2026 prevê a premiação de agentes culturais que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural de Jundiaí. Por se tratar de uma premiação, não há exigência de contrapartida nem de prestação de contas.
O Edital nº 16/2026 é voltado à concessão de subsídios para a manutenção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais. O edital selecionará dez espaços. Como contrapartida, os contemplados deverão realizar atividades gratuitas para estudantes da rede pública ou em espaços públicos da comunidade.
Para fortalecer a atuação de base comunitária, o Edital nº 17/2026 (Cultura Viva – Projetos) selecionará quatro projetos que promovam o acesso da população a bens e serviços culturais em seus próprios territórios. O edital é exclusivo para entidades com CNPJ que já possuam certificação, como Pontos de Cultura, grupos que desenvolvem ações culturais diretamente em suas comunidades, ou Pontões de Cultura, que atuam de forma mais ampla, articulando redes de pontos e promovendo a troca de experiências junto ao poder público.
O Edital nº 18/2026 (Cultura Viva – Premiação) também é voltado aos Pontos e Pontões de Cultura, mas com o objetivo de reconhecer e premiar atividades já realizadas. Um ponto importante é que ele permite a participação de coletivos sem CNPJ e de entidades que ainda não possuem a certificação de Ponto de Cultura, podendo obtê-la por meio deste edital.
Por fim, o Edital nº 19/2026 (Cultura Viva – Bolsas) institui a Bolsa Cultura Viva para Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares. Com o objetivo de valorizar e promover a transmissão de saberes ancestrais. Os mestres selecionados deverão realizar atividades interativas nas escolas, garantindo que o conhecimento tradicional chegue às novas gerações.