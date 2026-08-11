O tempo excessivo em frente às telas pode esconder riscos que vão muito além do uso exagerado das redes sociais. Dados do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Polícia Civil de São Paulo, mostram que o número de crianças e adolescentes vítimas de crimes virtuais passou de 89 para 158 durante o período de férias escolares, um aumento de 78%. No mesmo intervalo, os casos de zoosadismo, prática de violência contra animais incentivada em ambientes digitais, cresceram de cinco para 15 registros, alta de 200%.

Os dados reforçam um alerta feito por autoridades da segurança pública: o contato prolongado com ambientes virtuais, sem acompanhamento dos pais ou responsáveis, pode facilitar a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos nocivos, discursos de ódio e até comunidades que incentivam práticas criminosas.

“O principal sinal hoje é o isolamento social aliado à busca excessiva por telas. Quando o adolescente deixa de conviver com a família, muda bruscamente o comportamento e passa grande parte do tempo sozinho conectado, é importante que os pais fiquem atentos”, afirmou a delegada Lisandréa Salvariego, coordenadora do Noad.