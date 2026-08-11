A Semana Nacional de Controle e Combate à Leishmaniose, que começou nesta segunda-feira (10), chama a atenção para os cuidados capazes de reduzir o risco de transmissão da doença e orienta a população sobre medidas de proteção dentro e fora de casa.

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa grave, que pode atingir pessoas e cães. A transmissão ocorre pela picada da fêmea de um flebotomíneo infectado, inseto conhecido popularmente como mosquito-palha. Não há transmissão direta do cão para a pessoa nem de uma pessoa para outra pelo convívio. Existe também a leishmaniose tegumentar, que afeta pele e mucosas e é mais comum.

Em Jundiaí, entre 2007 e 2024, não há registro de casos de leishmaniose visceral em pessoas. Quanto à leishmaniose tegumentar, entre 2018 e 2024, houve três casos no município, um registro em 2023, um em 2020 e um em 2019.