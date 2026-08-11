O Senado iniciou nesta segunda-feira (10) a semana de esforço concentrado para acelerar a análise de propostas no Plenário e nas comissões. Segundo a Agência Senado, a programação foi organizada para conciliar votações, audiências públicas e sessões especiais com o calendário eleitoral. Quatro medidas provisórias sobre créditos extraordinários aguardam votação. Entre elas está a MP 1.351/2026, que prevê R$ 330 milhões em subvenção para empresas importadoras de gás de cozinha e perde a validade em 25 de agosto. As comissões também terão projetos sobre trabalho, saúde, educação digital e relações exteriores. A semana inclui debates sobre segurança pública e direitos humanos.



Sessão solene

A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou a concessão de 42 títulos honoríficos que serão entregues em sessão solene marcada para o dia 29 de outubro. As homenagens reconhecem pessoas e entidades que tiveram atuação de destaque e contribuíram para o desenvolvimento da cidade em diferentes áreas. A entrega dos títulos é realizada anualmente pelo Legislativo e representa uma forma de reconhecimento público aos homenageados. Conforme o Regimento Interno da Câmara, os projetos de concessão de honrarias precisam ser aprovados por dois terços dos vereadores antes da realização da solenidade. O evento será aberto ao público e reunirá autoridades, homenageados e familiares.