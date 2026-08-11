O Senado iniciou nesta segunda-feira (10) a semana de esforço concentrado para acelerar a análise de propostas no Plenário e nas comissões. Segundo a Agência Senado, a programação foi organizada para conciliar votações, audiências públicas e sessões especiais com o calendário eleitoral. Quatro medidas provisórias sobre créditos extraordinários aguardam votação. Entre elas está a MP 1.351/2026, que prevê R$ 330 milhões em subvenção para empresas importadoras de gás de cozinha e perde a validade em 25 de agosto. As comissões também terão projetos sobre trabalho, saúde, educação digital e relações exteriores. A semana inclui debates sobre segurança pública e direitos humanos.
Sessão solene
A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou a concessão de 42 títulos honoríficos que serão entregues em sessão solene marcada para o dia 29 de outubro. As homenagens reconhecem pessoas e entidades que tiveram atuação de destaque e contribuíram para o desenvolvimento da cidade em diferentes áreas. A entrega dos títulos é realizada anualmente pelo Legislativo e representa uma forma de reconhecimento público aos homenageados. Conforme o Regimento Interno da Câmara, os projetos de concessão de honrarias precisam ser aprovados por dois terços dos vereadores antes da realização da solenidade. O evento será aberto ao público e reunirá autoridades, homenageados e familiares.
Audiência pública da LOA Cabreúva
A Câmara Municipal de Cabreúva realiza nesta terça-feira (11), às 18h, audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O encontro será realizado no plenário da Casa e é aberto à população. A audiência tem como objetivo apresentar e debater a proposta que definirá a previsão de receitas e despesas do município para o próximo exercício. Durante a reunião, moradores poderão acompanhar dados sobre o planejamento financeiro e apresentar sugestões. A participação popular contribui para ampliar a transparência e ajudar na definição das prioridades. A audiência atende às exigências legais de participação social no processo orçamentário.
Pesquisa eleitoral
As pesquisas mais recentes para a Presidência mostram o presidente Lula (PT) na liderança do primeiro turno, mas com Flávio Bolsonaro (PL) consolidado na segunda posição. Segundo levantamento BTG/Nexus divulgado nesta segunda, (10), Lula tem 40% das intenções de voto, contra 35% de Flávio. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, seguido por Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 3%. Na pesquisa Quaest, divulgada em 5 de agosto, Lula marcou 39% e Flávio, 30%. O levantamento também apontou Caiado e Renan com 4% cada e Zema com 2%. Os dados mostram um cenário aberto para a disputa, com diferenças entre os institutos e espaço a mudanças até o início da campanha eleitoral.
Propostas eleitorais
O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, apresentou nesta segunda-feira (10) propostas para a área de segurança pública. Entre as medidas estão o uso de inteligência artificial para auxiliar as forças policiais, a criação do “B.O. no Zap”, para facilitar o registro de ocorrências pelo celular, e a gravação ininterrupta das ações de policiais militares. Segundo o G1, Haddad também defendeu a integração das polícias e o fortalecimento da estrutura de segurança. As propostas fazem parte do plano de governo que será apresentado durante a campanha eleitoral.